ടിക്കറ്റ് കാശ് തിരിച്ചുകൊടുക്കും; ജനനായകൻ കുരുക്കിൽ | Video
രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിജയ് തന്റെ അവസാന ചിത്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ച 'ജനനായകൻ' കാണാൻ ആരാധകർ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, എന്നാൽ സെൻസർഷിപ്പ് തടസ്സങ്ങൾ കാരണം സിനിമ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു.
Summary
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ദളപതി വിജയ് അവസാന ചിത്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ച 'ജനനായകൻ' കാണാൻ ആരാധകർ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, സെൻസർഷിപ്പ് തടസ്സങ്ങൾ കാരണം സിനിമ നിലവിൽ റിലീസ് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു. പലയിടങ്ങളിലും ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും, മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധി, സിനിമയുടെ റിലീസ് ദിവസമായ ജനുവരി 9നു മാത്രമേ പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഇതോടെ, തിയറ്ററുകളും ബുക്ക്മൈഷോ പോലുള്ള ടിക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഷോകൾ റദ്ദാക്കാനും ആരാധകർക്ക് പണം തിരികെ നൽകാനും നിർബന്ധിതരാകുന്നു.