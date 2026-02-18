ഹൈദരാബാദ്: തെലുങ്കു സൂപ്പർതാരം ജൂനിയർ എൻടിആർ തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പലഹാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തു. ഹൈദരാബാദികളുടെ പലഹാരമായ പുനുഗുലുവാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവമെന്ന് താരം വെളിപ്പെടുത്തി.
ചെറിയ ബജി പോലുള്ള സ്നാക്സ് ആണിത്. ഇഞ്ചി ചട്ണി. കപ്പലണ്ടി ചട്ണി എന്നിവയോട് ഒപ്പം കഴിക്കാം. ആന്ധ്ര, ഹൈദരാബാദ്. തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒരു ജനപ്രിയ വിഭവമാണ് പുനുഗുലു.
എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുത്ത സ്നാക്സാണിത്. ബാക്കി വരുന്ന ഇഡ്ഢലി അല്ലെങ്കിൽ ദോശ മാവ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പുനുഗുലു ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് അധിക രുചിയ്ക്കായി അരിഞ്ഞ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ജീരകം എന്നിവ ചേർക്കുന്നു.