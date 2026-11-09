ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളികളെ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നടനാണ് കലാഭവൻ ഹനീഫ്. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരുന്നു താരത്തിന്റെ വേർപാട്. കലാഭവൻ ഹനീഫിന്റെ മൂന്നാം ഓർമ ദിനത്തിൽ മകൻ ഷറൂഖ് ഹനീഫ് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പാണ് ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ വേർപാടിന്റെ വേദനയ്ക്ക് ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം കുറിച്ചത്.
ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും ഓരോ തീരുമാനങ്ങളിലും അറിയാതെ മനസ്സ് തിരയുന്നത് ഉപ്പയെയാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉപ്പയോട് പറയാനുണ്ട്, ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനൊന്നും ഇനി കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വേദന.- കലാഭവൻ ഹനീഫ് കുറിച്ചു. ഉപ്പയുടെ വേർപാടിനു ശേഷം കുടുംബത്തിലുണ്ടായ മരണങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഷറൂഖ് ഹനീഫിന്റെ കുറിപ്പ്
മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ… ഉപ്പാ, നിങ്ങളില്ലാത്ത മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ… പക്ഷേ ഇന്നും മനസ്സിൽ ആ വേർപാടിന്റെ വേദനയ്ക്ക് ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല…! 💔
2023 നവംബർ 9… എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ദിവസം. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തണലുകളിലൊന്നായിരുന്ന എന്റെ ഉപ്പ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടപറഞ്ഞ ദിവസം.
നവംബർ 10-ന് മണ്ണിലേക്ക് ചേർത്തുവെച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ഉപ്പ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയില്ല എന്ന സത്യം ഇന്നും മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ഈ മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ഉപ്പയെ എത്രത്തോളം മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും ഓരോ തീരുമാനങ്ങളിലും അറിയാതെ മനസ്സ് തിരയുന്നത് ഉപ്പയെയാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉപ്പയോട് പറയാനുണ്ട്, ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനൊന്നും ഇനി കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വേദന.
ഉപ്പ എനിക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരാളായിരുന്നില്ല…
ഉപ്പയുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും സഹോദരിമാർക്കും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഭാര്യമാർക്കും മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഒരുപോലെ സ്നേഹവും കരുതലും നൽകിയിരുന്ന ഒരു വലിയ മനസ്സായിരുന്നു ഉപ്പ.
എല്ലാവർക്കും ഒരു മൂത്താപ്പ, ഒരു ഇക്കാക്ക, ഒരു കൈത്താങ്ങ്… എന്ത് വിഷമം വന്നാലും ഓടിച്ചെല്ലാൻ ഒരാളുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം, കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന ആ സ്നേഹം, ആരെയും ഒറ്റപ്പെടുത്താതെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആ മനസ്സ്… അതെല്ലാം ഇന്ന് ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി മാറി.
ഉപ്പ എല്ലാവർക്കും തണലായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരാളെ നഷ്ടപ്പെട്ട വേദന ഉപ്പയുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും എത്ര വലുതായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഉപ്പയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളും ഓർമ്മകളും ഇന്നും ബാക്കിയുണ്ട്.
കലാഭവൻ ഹനീഫ്… ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനമായ ഉപ്പ!
ഉപ്പാ… നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മാത്രം അഭിമാനമായിരുന്നില്ല. മലയാള സിനിമയിലും കലാരംഗത്തും നിങ്ങളുടേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു.
കലാഭവൻ ഹനീഫ് എന്ന പേരിൽ ഒരുപാട് വേദികളിലും സിനിമകളിലും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ കലാകാരൻ.
നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ അഭിനയവും തമാശകളും പ്രകടനങ്ങളും കണ്ട് ഒരുപാട് പേർ ചിരിച്ചു, സന്തോഷിച്ചു. ലോകത്തിന് മുന്നിൽ മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ കലാകാരൻ ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുള്ള ഉപ്പയായിരുന്നു.
സിനിമകളിലും പഴയ കലാപരിപാടികളിലും ഉപ്പയെ കാണുമ്പോൾ ഇന്നും മനസ്സ് അറിയാതെ നിറയും. സ്ക്രീനിൽ ഉപ്പയെ കാണുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷത്തേക്കെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ആ പഴയ ഉപ്പയെ വീണ്ടും കാണുന്നതുപോലെയാണ്.
കലാഭവൻ ഹനീഫ് എന്ന കലാകാരനെ ലോകം ഓർക്കുമ്പോൾ, ആ കലാകാരന്റെ മകനെന്ന അഭിമാനത്തോടെ ഞാനും എന്നും ഉപ്പയെ ഓർക്കും.
ഉപ്പയുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭിച്ച രണ്ട് വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ…
ഉപ്പാ, നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ വരുംതലമുറകൾക്കുപോലും കാണാനും അറിയാനും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ രണ്ട് വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് ഒരു മകനെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷവും അഭിമാനവുമാണ്.
ചുള്ളിക്കൽ പ്രദേശത്തെ ഒരു റോഡിന് 'കലാഭവൻ ഹനീഫ് റോഡ്' എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യാൻ മുൻകൈയെടുത്ത കൊച്ചി നഗരസഭാ കൗൺസിലർ അബീബുള്ളയ്ക്കും, ഒരു കലാ-കായിക കെട്ടിടത്തിന് ഉപ്പയുടെ പേര് നൽകുന്നതിനായി മുൻകൈയെടുത്ത നമ്മുടെ മറ്റൊരു കൗൺസിലർ ബാസ്റ്റിൻ ബാബുവിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.
ഈ രണ്ട് അംഗീകാരങ്ങളും എനിക്ക് വെറും പേരുകളല്ല. ഉപ്പ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ കലാജീവിതത്തിനും അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾക്കും ലഭിച്ച വലിയൊരു ആദരവാണ്.
ഒരുപക്ഷേ നാളെ ഞാനോ എന്റെ മക്കളോ അവരുടെ മക്കളോ ആ റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴും ആ കെട്ടിടം കാണുമ്പോഴും അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും:
'ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ പേരാണ്… കലാഭവൻ ഹനീഫിന്റെ പേരാണ്…'
ഉപ്പയെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ തലമുറയിലെ ഒരു കുട്ടി പോലും ആ പേര് ചോദിച്ചറിയുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കലാകാരൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുമല്ലോ.
ഒരു മകനെന്ന നിലയിൽ ഇതിൽപ്പരം സന്തോഷിക്കാനും അഭിമാനിക്കാനും എനിക്ക് മറ്റെന്താണ് വേണ്ടത്?
ഉപ്പയുടെ മകനാണ് ഞാൻ എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്നതുതന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ്.
നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പേര് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ജനങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിലും വരുംതലമുറകളിലും നിലനിൽക്കും.
ഒരു കലാകാരൻ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് യാത്രയായാലും അയാളുടെ കലയും പേരും ഓർമ്മകളും ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ മനോഹരമായ തെളിവുകളാണ് ഈ അംഗീകാരങ്ങൾ.
ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി വന്ന വേർപാടുകൾ…
പക്ഷേ ഉപ്പ പോയതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അവസാനിച്ചില്ല. ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വേദനയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്.
2021-ൽ ഞങ്ങളുടെ ഭയുമ്മയുടെ വേർപാട്, അതിനുശേഷം കുടുംബത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട്, 2023-ൽ എന്റെ ഉപ്പയുടെ മരണം, അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തസ്ലീഫിന്റെ മരണം, പിന്നെ എന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവും ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ 'തമ്പി അളിയൻ' എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഇസ്മായിലിന്റെ വേർപാടും…
ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്രയാകുമ്പോഴും കുടുംബത്തിലെ ഓരോ സ്നേഹബന്ധവും ഓരോ ഓർമ്മയും ഓരോ തണലുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്.
ഓരോ മരണവാർത്തയും കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആ മരവിപ്പും, ഇനി ഒരിക്കലും അവരെ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന തിരിച്ചറിവും, ആ വീട്ടിലെ ശൂന്യതയും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്മായിൽ…
നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു അളിയനായി വന്നെങ്കിലും അതിലുപരി ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായും സഹോദരനായും എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു.
അവന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വേർപാട് ഇന്നും മനസ്സിൽ വലിയൊരു മുറിവാണ്. ഉപ്പയുടെ വേർപാടിന്റെ വേദന മാറുംമുമ്പേ ഇസ്മായിലിനെയും നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വീണ്ടും തളർത്തി.
എന്റെ മകൾക്ക് അവളുടെ ഉപ്പൂപ്പയെ കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല…
എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷമം എന്റെ മോൾക്ക് അവളുടെ ഉപ്പൂപ്പയെ കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ്.
ഉപ്പയുടെ മടിയിൽ അവളെ ഇരുത്താനും, ഉപ്പയുടെ കൈകളിൽ അവളെ ഏൽപ്പിക്കാനും, ആ സ്നേഹം അവൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
അവൾ വളരുമ്പോൾ അവളുടെ ഉപ്പൂപ്പയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാം. പക്ഷേ അവളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉപ്പയുടെ സ്നേഹം നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ നഷ്ടം എനിക്ക് എന്നും ഒരു തീരാവേദനയായിരിക്കും.
ഈ പ്രതിസന്ധികളിലെല്ലാം ഞങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിച്ച നല്ല മനുഷ്യർ…
ഇതിനിടയിലും ഞങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിക്കാൻ ഇന്നും ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട്. ഉപ്പയുള്ളപ്പോഴും ഉപ്പയില്ലാത്തപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ളവർ.
പ്രത്യേകിച്ച് മമ്മൂക്ക, ദിലീപ് ചേട്ടൻ, അങ്ങനെ പേരെടുത്തുപറയാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്.
രക്തബന്ധം കൊണ്ടല്ലാതെ സ്നേഹം കൊണ്ടും കരുതൽ കൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയവർ. ഞങ്ങൾ തളരുമ്പോൾ താങ്ങായും വിഷമിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസമായും നിന്ന ഓരോരുത്തരോടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും നന്ദിയും മാത്രം.
അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും സ്നേഹവും കരുതലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല.
ഉപ്പ പോയതിനുശേഷം മാറിപ്പോയ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം…
സത്യത്തിൽ ഉപ്പ പോയതിനുശേഷം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒരുപാട് മാറിപ്പോയി.
പഴയതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ, കുടുംബത്തിലെ ഓരോ സന്തോഷങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും, ചെറിയ ചെറിയ തമാശകൾ, എല്ലാവരെയും ചേർത്തുനിർത്തിയിരുന്ന ആ പഴയ അന്തരീക്ഷം… പലതും ഇന്ന് ഓർമ്മകളിൽ മാത്രമാണ്.
എല്ലാവരും ഒരുനാൾ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. മരണം സത്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഒരുനാൾ വരേണ്ട യാത്രയാണ്.
പക്ഷേ നമ്മൾ അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ചവരെ ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ വേദന താങ്ങാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ചില വേർപാടുകൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉള്ളിൽ ഒരു മുറിവായി തന്നെ അവശേഷിക്കും.
ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ പോലും മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നുണ്ട്. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനോ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് സങ്കടപ്പെടുത്താനോ അല്ല ഇത്രയും എഴുതുന്നത്.
ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തരും എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്നും, അവരുടെ അഭാവം ഇന്നും ഞങ്ങളെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉള്ളിൽ തട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വാക്കുകൾ കുറിക്കുന്നത്.
ഉപ്പാ… നിങ്ങൾക്ക് പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊരാളില്ല…
ഉപ്പാ… നിങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരിക്കലും നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ്.
നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും, നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടേതായ ഒരു സ്ഥാനം ഇന്നും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ആ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരിക്കലും എത്താൻ കഴിയില്ല.
കാലം മുന്നോട്ടുപോകും, വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോകും, ഞങ്ങളും ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ടുപോകും. പക്ഷേ ഉപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സ്നേഹവും കരുതലും കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ വിലയും ഒരിക്കലും മറക്കില്ല.
ഉപ്പയെപ്പോലെ എല്ലാവരെയും ചേർത്തുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം.
ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഒരു പ്രാർത്ഥന… 🤲🏻
ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞുപോയ ഉപ്പയെയും ഇസ്മായിലിനെയും തസ്ലീഫിനെയും ഭയുമ്മയെയും കുടുംബത്തിലെ മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം അല്ലാഹു പൊറുത്തുകൊടുത്ത് ഖബറുകൾ വിശാലമാക്കി ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടട്ടെ.
ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഈ വേർപാടുകൾ താങ്ങാനുള്ള ക്ഷമയും ശക്തിയും നൽകട്ടെ.
ആമീൻ. 🤲🏻
മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഉപ്പാ… പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വേർപെടുത്താൻ ഒരു കാലത്തിനും കഴിയില്ല.
Miss you forever, Uppaa… ❤️🩹
കലാഭവൻ ഹനീഫ് എന്ന കലാകാരനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും അഭിമാനം…
ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും സ്നേഹം