കുഴിവെട്ടുകാരൻ പീലിയുടെ ജീവിത കഥയുമായി 'കല്ലറ ലിഖിതങ്ങൾ'

പീലി എന്ന കുഴിവെട്ടുകാരന്റെ വേറിട്ട ജീവിത കഥ പറയുന്ന സിനിമ കല്ലറ ലിഖിതങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ സനിൽ പേക്കൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെ ജോൺസൺ സ്റ്റീഫൻ, അമ്പിളി, വാക്കനാട് സുരേഷ്, ഗ്ളോറി, സിന്ധു ജോസ്, വിജു സി പരവൂർ, സെബാസ്റ്റ്യൻ, ജോസ് ആന്റണി, നെപ്പോളിയൻ, ജോസ് വാവച്ചൻ, സുകുമാരൻ വേങ്ങോട്ടു, ക്ളീറ്റസ്, ഡോ അനുഗ്രഹ ബീന ജോൺസൺ, ശുക്രൻ, ജെറോം, ഷിജി, മോസസ്സ് എന്നിവരും അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
മാലേരിക്ക പള്ളിയിലെ പെരുന്നാൾ കൊടിയിറങ്ങുന്ന നാൾ, തടാകം കവർന്നത് ഒരു വഞ്ചിയെ മാത്രമല്ല, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭൂതകാലത്തെക്കൂടിയാണ്. ശവക്കല്ലറകൾക്ക് കാവലാളായി അയാൾ അന്തിയുറങ്ങി.
ദൈവഭവനത്തിൽ ഒരു മോഷണം നടക്കുന്നതോടെ, ജീവനുള്ളവരിൽ നിന്നോടിയ അയാൾ മരിച്ചവരുടെ നിശ്ശബ്ദതയിൽ അഭയം തേടുന്നു.
ബാനർ - തക്ഷില ക്രിയേഷൻസ്, രചന, സംവിധാനം - ജോസാന്റണി കുരീപ്പുഴ, നിർമ്മാണം - സനിൽകുമാർ എസ്, ഛായാഗ്രഹണം - രാമചന്ദ്രൻ, എഡിറ്റിംഗ് - സന്ദീപ് ശ്രീജു, ഗാനരചന - ജോസാന്റണി കുരീപ്പുഴ, സംഗീതം, ആലാപനം -കൃപാൽ, പി ആർ ഓ - അജയ് തുണ്ടത്തിൽ.