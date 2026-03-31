ദൃശ്യ വിസ്മയം ഒരുക്കി കത്തനാർ വരുന്നു; ട്രെയിലർ പുറത്തുവന്നു

Kathanar is coming with a visual spectacle

ശ്രീഗോകുലം മൂവീസിന്‍റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലൻ നിർമിക്കുന്ന കത്തനാർ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയ്ലർ പുറത്ത്. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രമായി ഒരുക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ ഇപ്പോൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. മലയാള സിനിമ ഇതുവരെ കാണാത്ത വിസ്മയങ്ങളുടെ ലോകമാണ് ചിത്രത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ ഹോം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം റോജിൻ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് കത്തനാർ. സീരിയലിലൂടെ കാണാത്ത വിധമുള്ള രൂപമാറ്റമാണ് ചിത്രത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ടീസറിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

ദൃശ്യ നിലവാരവും ഗംഭീരമായ വിഎഫ്എക്സിനും ഒപ്പം രാഹുൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഒരുക്കിയ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ടീസറിനെ ഗംഭീരമാക്കുന്നുണ്ട്. നാലര വർഷമാണ് നടൻ ജയസൂര്യ ഈ ചിത്രത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചതെന്ന് റോജിൻ തോമസ് പറഞ്ഞു. ജയസൂര്യയെ കൂടാതെ തെലുങ്ക് സൂപ്പർ നായിക അനുഷ്ക ഷെട്ടി, പ്രഭുദേവ, സനൂപ് സാൻ, നിതീഷ് ഭരദ്വാജ്, വിനീത്, ഹരീഷ് ഉത്തമൻ, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, കുൽപ്രീത് യാദവ് എന്നിവരും ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. 15 ഭാഷങ്ങളിലായാണ് ചിത്രം പുറത്തുവരുന്നത്.

