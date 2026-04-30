കേരള സ്റ്റോറി 2 ഒടിടിയിലേക്ക്; സ്ട്രീമിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

വിവാദ സിനിമ ദ് കേരള സ്റ്റോറി 2: ഗോസ് ബിയോണ്ട് ഒടിടിയിലേക്ക്. കേരള സ്റ്റോറി ആദ്യഭാഗത്തിലേത് പോലെ തന്നെ തിയെറ്ററിൽ എത്തു മുൻപ് തന്നെ പലതരം വിമർശനങ്ങളും വിവാദങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച സിനിമയായിരുന്നു കേരള സ്റ്റോറി 2. പല പ്രതിസന്ധികൾ മറികടന്നാണ് ചിത്രം കേരളത്തിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിച്ചത്.
മേയ് 1 ന് സീ 5 ലൂടെയാണ് ചിത്രം ഒടിടിയിലെത്തുന്നത്. മുൻപ് മേയ് 8 ന് ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു അണിയറപ്രവർത്തകർ പങ്കുവച്ചത്. പിന്നീട് സ്ട്രീമിങ് തീയതി മാറ്റുകയായിരുന്നു. തെലുങ്ക്, കന്നഡ, തമിഴ്, മലയാളം ഭാഷകളിൽ ചിത്രം കാണാനാകും.
കാമാഖ്യ നാരായൺ സിങ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം വിപുല് അമൃത്ലാല് ഷാ ആണ് നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉല്ക്ക ഗുപ്ത, അദിതി ഭാട്ടിയ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്.