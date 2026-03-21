ഓമിയെ കൊഞ്ചിച്ച് മോദി; കൃഷ്ണകുമാർ കുടുംബസമേതം പ്രധാനമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ചു, ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ

ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ സന്ദർശിച്ച് നടൻ കൃഷ്ണകുമാറും കുടുംബവും. മോദിജിയെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ പുണ്യമായി കരുതുന്നുവെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് കൃഷ്ണകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ മകൾ ദിയയുടെ മകൻ ഓമിയെ താലോലിക്കുന്ന ചിത്രവും പോസ്റ്റിൽ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ദൈവികം ഈ ബന്ധം...ലോകനേതാക്കൾ പോലും ആരവോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഭാരതത്തിന്റെ പ്രിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയെ കുടുംബസമേതം നേരിൽ കാണാൻ സാധിച്ചതും അദ്ദേഹവുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചതും പുണ്യമായി കരുതുന്നു. ഭാരതത്തിന്റെ ഈ കർമയോഗിക്ക് സർവേശ്വരൻ ദീർഘായുസും ആരോഗ്യവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർഥിക്കുന്നു.. ജയ് ഹിന്ദ് കൃഷ്ണകുമാർ കുറിച്ചു.
ഓമിക്കൊപ്പം മാത്രമല്ല അഹാന, ഹൻസിക, ഇഷാനി, ദിയ കൃഷ്ണ-അശ്വിൻ എന്നിവർക്കൊപ്പവും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രത്യേകം ചിത്രമെടുത്തു. മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കൃഷ്ണകുമാർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയുമൊത്തുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് അഹാനയും ഇഷാനിയും ഹൻസികയും പ്രത്യേകം കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.