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പനാജി: കച്ച് സ്വദേശിയായ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകനുമായ രവീന്ദ്ര സാംഗ്വി നിർമിച്ച 'ഡെമോഗ്രഫി ഈസ് ഡെസ്റ്റിനി' (Demography is Destiny) എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി 57-ാമത് ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിലേക്ക് (IFFI) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. നവംബർ 20 മുതൽ 28 വരെയാണ് ഗോവയിൽ ചലച്ചിത്രോത്സവം നടക്കുന്നത്.
കാമഖ്യ നാരായൺ സിംഗും അൻഷുമാൻ ശേഖറും ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ടാകുന്ന ജനസംഖ്യാ മാറ്റങ്ങളും കാലക്രമേണ മാറുന്ന ജനസംഖ്യാപരമായ സമവാക്യങ്ങളുമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. മത്സരസ്വഭാവമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ചിത്രം ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിലേക്ക് ഇടം നേടിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
വിവിധ പണ്ഡിതരുമായും ചിന്തകരുമായും നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചിത്രത്തിൽ, കച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിർത്തി മേഖലകളിലെ ജനസംഖ്യാ മാറ്റങ്ങളും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെ അവ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. നിർമാതാവ് രവീന്ദ്ര സാംഗ്വിക്കും സംവിധായകരായ കാമഖ്യ നാരായൺ സിംഗിനും അൻഷുമാൻ ശേഖറിനും പുറമെ സന്ദീപ് വനിത ഭോസലെ (എഡിറ്റിംഗ്), അമിത് ബാർത്തെ, രാതുൽ ബറുവ (ഛായാഗ്രഹണം), രാഹുൽ സിംഗ് (ശബ്ദലേഖനം) എന്നിവരും അണിയറയിലുണ്ട്.