Entertainment

ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ റിലീസ് തീയതിയായി

പ്രകാശ് വർമയ്ക്കും അഭിരാമിക്കും ഒപ്പം പുതുമുഖങ്ങളും അണി നിരക്കുന്ന രഞ്ജിത് ചിത്രം ബൃഹത്തായ ക്യാൻവാസിൽ വലിയ മുതൽ മുടക്കിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

സമീപകാല മലയാള സിനിമയിലെ റിയലിസ്റ്റിക്ക് ആക്ഷൻ തില്ലർ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ (Law & order) എന്ന ചിത്രം സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിന് പ്രദർശനത്തിനെത്തും. രഞ്ജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം സത്യം സിനിമാസ്, മഹാ സുബൈർ മൂവി ക്ഷേത്ര യുടെ ബാനറിൽ പ്രേമചന്ദ്രൻ എ.ജി., മഹാ സുബൈർ എന്നിവരാണ് നിർമിക്കുന്നത്.

പ്രകാശ് വർമയ്ക്കും അഭിരാമിക്കും ഒപ്പം പുതുമുഖങ്ങളും അണി നിരക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ബൃഹത്തായ ക്യാൻവാസിൽ വലിയ മുതൽ മുടക്കിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നീതിനിർവഹണത്തിനായി അങ്കത്തട്ടിലിറങ്ങുന്ന അഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാരും അവരുടെ മാർഗദർശിയായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ.

രഞ്ജിത്തിന്‍റെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് എന്ന ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ച കാരിക്കാമുറി ഷൺമുഖൻ എന്ന കഥാപാത്രവുമായി മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേഷകരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുവാൻ എത്തുന്നു എന്നും അഭ്യൂഹമുണ്ട്.

പ്രധാനമായും കൊച്ചിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥാഗതിയിൽ മറ്റുചില സ്ഥലങ്ങൾക്കും നിർണായകമായ പങ്കുണ്ട്. കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, വയനാട്, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 90 ദിവസമാണ് ചിത്രീകരണം നീണ്ടത്.

ആക്‌ഷന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറയിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മികച്ച ആക്ഷൻ കോറിയോഗ്രാഫേഴ്സ് ആയ ഫീനിക്സ് പ്രഭു, പി.സി. സ്റ്റണ്ട്സ്, മാഫിയാ ശശി എന്നിവരുണ്ട്. ആക്ഷനോടൊപ്പം ഇമോഷണൽ ഡ്രാമയുടെ സ്വാധീനം ഈ ചിത്രത്തെ കുടുംബ സദസിനും പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ഗാനങ്ങൾ - ഷിബു ചക്രവർത്തി, സംഗീതം - ജോ ഡാനിയേൽ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം ബിജിപാൽ. ഛായാഗ്രഹണം - പ്രശാന്ത് രവീന്ദ്രൻ. എഡിറ്റിംഗ് - മനോജ് കണ്ണോത്ത്.

malayalam movie
ranjith
release date
law and order
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com