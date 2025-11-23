തമിഴ് സിനിമാ താരങ്ങളുടെ എഐ ചിത്രത്തിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോഴിതാ മലയാള നടന്മാർ ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രം വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. നാടന്മാർ ചായക്കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒന്നിച്ച് ചായകുടിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി, സുരേഷ് ഗോപി, ജയറാം, പൃഥ്വിരാജ്, ദിലീപ് എന്നിവരാണ് ഈ എഐ ചിത്രത്തിലുള്ളത്. ഓൺലൈൻ പീപ്സ് എന്ന പോർട്ടലാണ് ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
മോഹൻലാൽ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് ചായകുടിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ചുറ്റിനും നിൽക്കുന്നു, ഇതാണ് ചിത്രം. എന്നാൽ ചിത്രം വൈറലായതിനു പിന്നാലെ ചില പോരായ്മകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ജയറാമിനും സുരേഷ് ഗോപിക്കും പൊക്കം കുറഞ്ഞുപോയി എന്നതാണ്. ആ പൊക്കം ദിലീപിന് കിട്ടിയെന്നും കമന്റുകൾ വരുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ കൂടി ബെഞ്ചിലിരുത്താമായിരുന്നു എന്നും അഭിപ്രായം ഉയരുന്നുണ്ട്.
അടുത്തിടെയാണ് സമാനമായ ഒരു തമിഴ് ചിത്രം വൈറലായിരുന്നു. രജ്നികാന്ത്, കമൽ ഹാസൻ, അജിത്, വിജയ്, സൂര്യ, ശിവകാർത്തികേയൻ എന്നിവരായിരുന്നു ചിത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ചിത്രം വൈറലായതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ മലയാള നടന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചിത്രം എത്തിയിരിക്കുന്നത്.