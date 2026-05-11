മലയാളത്തിലെ ആദ്യ എഐ ചിത്രം: ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തിറക്കി

കൊച്ചി: പാപ്പരാസി എന്റർടൈൻമെന്റ് കമ്പനിയുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'മണികണ്ഠൻ: ദി ലാസ്റ്റ് അവതാർ' (MANIKANDAN: THE LAST AVATAR) സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കി. എറണാകുളം വെണ്ണല തൈക്കാട്ട് ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നടത്തിയ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. സിനിമാ-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു.
പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അഞ്ഞൂറിലധികം അമ്മമാർക്ക് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം വീതം അരി വിതരണം ചെയ്തു. നടനും അവതാരകനുമായ ഗോവിന്ദ് പത്മസൂര്യ, ഛായാഗ്രാഹകനും സംവിധായകനുമായ സുജിത് വാസുദേവ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ അതിഥികളായി എത്തി.
പുരാതനമായ ഭാരതീയ ജ്ഞാനവും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഭാവി സാധ്യതകളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് 'മണികണ്ഠൻ: ദി ലാസ്റ്റ് അവതാർ' കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യവികാരങ്ങൾക്ക് വിലയില്ലാത്ത, കൃത്യതയാർന്ന അൽഗോരിതങ്ങൾ വിധി നിർണയിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത്, വിശ്വാസം എന്നത് ഒരു ഓർമ മാത്രമായി മാറുന്നു. ആ നിശബ്ദതയിൽ നിന്നാണ് മണികണ്ഠൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത്.
ഒരു ഗുരുകുലത്തിൽ മറ്റ് ആറു പേരോടൊപ്പം അതിഗൂഢമായ പരിശീലനം നേടിയ മണികണ്ഠൻ, യന്ത്രങ്ങൾക്കും സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അപവാദമായി മാറുന്നതാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.
അയ്യായിരം വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തകളെയും ഭാവിയിലെ AI അധിഷ്ഠിത ലോകത്തെയും മുഖാമുഖം നിർത്തുന്ന ഈ ചിത്രം വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ ഉയർത്തുന്നത്: "ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് പൂർണത കൈവരിച്ച ഒരു ലോകത്ത്, വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും?"
മെയ് 29ന് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. മലയാളം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ഭാഷകളിലായി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള ദൃശ്യാവിഷ്കാരമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. വീക്രിയേറ്റ് (Vkreate) എന്റർടൈൻമെന്റ് കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ഗുഡ്ഫെല്ലാസ് ഫിലിംസിലൂടെയാണ് കേരളത്തിൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തുന്നത്.