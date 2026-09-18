2027ലെ ഓസ്കർ പുരസ്കാരത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായി 'ഗോന്ധൽ' എന്ന മറാഠി ചിത്രത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഫിലിം ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
സന്തോഷ് ദവഖാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം 99ാമത് അക്കാദമി പുരസ്ക്കാരങ്ങളിലെ ( ഓസ്കർ) മികച്ച ഫീച്ചർ ഫിലിം വിഭാഗത്തിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. 33 ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് പി. ശേഷാദ്രി സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണായ ജൂറി ഗോന്ധലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
14 ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങൾ, 4 മറാഠി ചിത്രങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ നിന്നും ചിദംബരത്തിന്റെ ബാലൻ ദ ബോയ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നത്. അംഖ്, ഇക്കിസ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് അവസാന മൂന്നിൽ ഗോന്ധലിനൊപ്പം ഉൾപ്പെട്ടത്.
മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പരമ്പരാഗത ആചാരമായ ഗോന്ധലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഈ ത്രില്ലർ ചിത്രമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇളയരാജ സംഗീതമൊരുക്കിയ ചിത്രത്തിൽ ഇഷിത ദേശ്മുഖാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.