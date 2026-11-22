'ഇതിലെന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട് സാർ...': ഭീതിയും ദുരൂഹതയുമായി ജയസൂര്യയുടെ 'മായൻ' ട്രെയിലർ
AI generated summary, newsroom reviewed
പൊലീസുകാർ ആരും പോകാത്ത ഒരു നാട്. അവിടേക്കു പോയ രണ്ടുമൂന്നു പേർ ജീവനോടെ മടങ്ങിയിട്ടുമില്ല. ജയസൂര്യ നായകനാകുന്ന 'മായൻ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആ നാടിന്റെ പേര് പ്രേക്ഷകർ അറിഞ്ഞത്: നെല്ലിപ്പുര.
ഭീതിയും ദുരൂഹതയും നിറഞ്ഞ രംഗങ്ങളാണ് ട്രെയിലറിൽ. ഡിസംബർ 3ന് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തും; അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ട്രെയിലർ പ്രകാശനം. 'മായൻ: ചാപ്റ്റർ വൺ' എന്ന പേരിലാണ് ചിത്രം നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്; 'നിഴലുകൾക്കപ്പുറം' എന്ന ടാഗ്ലൈനോടെയാണ് ആദ്യ പോസ്റ്റർ എത്തിയത്.
അന്നാമ്മച്ചേടത്തി അവസാനം സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, അവർ ശരിക്കും നെല്ലിപ്പുരയിൽനിന്നു വന്നവരാണെന്നും ഒരു കഥാപാത്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 'കെട്ട ശക്തികളെ' ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആ നാട്ടിലുള്ളവരെന്നും ട്രെയിലറിൽ കേൾക്കാം. ഏറ്റവും ദുരൂഹമായത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ്: 'ഈ പെൺകൊച്ച് ശരിക്കും ഉള്ളതാണോ? അതിനവൾ മരിച്ചെന്നാരാ പറഞ്ഞേ?' അദൃശ്യ ശക്തികളുടെ സ്വാധീനത്തിലേക്കും ദുരൂഹതകളിലേക്കുമാണ് ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.
കറുത്തച്ചനൂട്ടും വിപരീത ആരാധനയും
കേരളത്തിലെ ചില പുരാതന ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'കറുത്തച്ചനൂട്ട്' എന്ന ദുർമന്ത്രവാദ ആചാരം ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നിർമാതാക്കൾ നേരത്തേ പങ്കുവച്ച ഒരു സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റിലെ ഈ പരാമർശം ചർച്ചയായിരുന്നു. സത്യവും മിഥ്യയും കോർത്തിണക്കി, വിപരീത ആരാധനാക്രമങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. ഹൊറർ, ആക്ഷൻ, വയലൻസ്, ഇമോഷണൽ ഡ്രാമ എന്നിവ ചേർന്ന ഫാന്റസി ഹൊറർ ത്രില്ലറാണിത്. ചിത്രത്തിലെ നിഗൂഢതകൾ രാജ്യത്തിനപ്പുറത്തേക്കും നീളുന്നുവെന്നാണ് സൂചന; ഒരു ഷെഡ്യൂൾ റഷ്യയിൽ ചിത്രീകരിച്ചതായി നേരത്തേ റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അണിയറയിൽ
ഓർഡിനറി, അനാർക്കലി എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമാതാക്കളായ മാജിക് മൂൺ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ രാജീവ് ഗോവിന്ദനാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി നായകനായ 'കളങ്കാവൽ' എന്ന ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ജിതിൻ കെ. ജോസാണ് സംവിധായകൻ. 2025ലെ ഏറ്റവും വരുമാനം നേടിയ മലയാള ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു കളങ്കാവൽ. പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ റാഫിയും ജിതിൻ കെ. ജോസും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ. നേരത്തേ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഷൻ പോസ്റ്ററിൽ ജയസൂര്യയെ പൊലീസ് വേഷത്തിലാണ് കണ്ടത്.
നൈല ഉഷ, വിജയ് ബാബു, ആർഷ ബൈജു, നിരഞ്ജന അനൂപ്, ജിബിൻ ഗോപിനാഥ്, മുബിൻ എം. റാഫി, വൈഷ്ണവി എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. മുജീബ് മജീദ് സംഗീതവും ഫൈസൽ അലി ഛായാഗ്രഹണവും നിർവഹിക്കുന്നു. എഡിറ്റിങ് പ്രവീൺ കുമാർ, കലാസംവിധാനം സുനിൽ ദാസ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ സമീറ സനീഷ്, മേക്കപ്പ് അമൽ ചന്ദൻ. രോഹിത് ആർ. നായരാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ. സെഞ്ച്വറി പിക്ചേഴ്സ് ഡിസംബർ 3ന് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തിക്കും.
AI generated summary, newsroom reviewed