എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കുന്നത് മൈത്രേയനെ; തുറന്നു പറഞ്ഞ് മീനാക്ഷി

മൈത്രേയനും വൈശാഖൻ തമ്പിയുമാണ് തന്‍റെ മെന്‍റർ എന്നാണ് മീനാക്ഷി പറയുന്നത്
നാദിർഷായുടെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അമർ അക്ബർ അന്തോണി എന്ന ചിത്രം അടക്കം നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതയായ താരമാണ് മീനാക്ഷി അനൂപ്. ടെലിവിഷൻ അവതാരക എന്ന നിലയിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മീനാക്ഷി. ഇപ്പോഴിതാ തന്‍റെ മെന്‍റർ ആരെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താരം.

വേറിട്ട നിലപാടുകളിലൂടെ പലരുടെയും പിന്തുണയും എതിർപ്പും ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള മൈത്രേയനും വൈശാഖൻ തമ്പിയുമാണ് തന്‍റെ മെന്‍റർ എന്നാണ് മീനാക്ഷി പറയുന്നത്.

തനിക്ക് എന്തു സംശയമുണ്ടെങ്കിലും സമീപിക്കുന്നത് ഇവരെയാണെന്നും ഏതു പാതിരാത്രി വിളിച്ചാലും മറുപടി ലഭിക്കുമെന്നും മീനാക്ഷി പറയുന്നു. നമ്മൾ കാര‍്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസിലാക്കണമെന്ന് മൈത്രേയന് നിർബന്ധമുണ്ടെന്നും തന്നെ കുട്ടിയായല്ല വ‍്യക്തിയായാണ് അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും മീനാക്ഷി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

