''എങ്കിൽ ഞാനീ പണി നിർത്തും'', ദലേർ മെഹന്ദിക്ക് പിന്തുണയുമായി മിക സിങ്

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പരിപാടിക്കു മുൻപ് മദ്യപിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മന്ത്രി വേദിയിൽ ശാസിച്ച സംഭവത്തിൽ ഗായകൻ ദലേർ മെഹന്ദിക്കു പിന്തുണയുമായി സഹോദരൻ മിക സിങ് രംഗത്ത്. ദലേർ മദ്യപിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ താൻ പാട്ട് നിർത്തുമെന്ന് മിക ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ വെല്ലുവിളിച്ചു.
"30 വർഷമായി സൂപ്പർതാരമായ ദലേറിന്റെ കൈയിൽ ഒരു മദ്യഗ്ലാസ് എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളിൽ മദ്യം ഒഴുകുന്നതു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?" മിക ചോദിച്ചു. നേരിൽ കാണാതെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നിൽക്കാൻപോലും കഴിയില്ലെന്നു പറയുന്നതെന്നും മിക ചോദിച്ചു. 104 ഡിഗ്രി പനിയുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റ പരിപാടി കലാകാരന്മാർ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും, ദലേറും അങ്ങനെ ചെയ്തതാകാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ദസറ ആശംസകളോടെ തുടങ്ങിയ കുറിപ്പിൽ മാധ്യമങ്ങളോടും മിക അഭ്യർഥന നടത്തി: വാർത്ത നൽകുംമുൻപ് വസ്തുത പരിശോധിക്കണം, കലാകാരന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാൻ അവസരം നൽകണം. കോൾഡ്പ്ലേ പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാൻഡിനോട് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പെരുമാറുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
രണ്ടു വർഷമായി അസുഖബാധിതനായ ദലേർ ഇപ്പോഴും ബാൻഡിനൊപ്പം വേദികളിൽ പാടുന്നുണ്ടെന്നും, പലരും ബാക്കിങ് ട്രാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അവരെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാറില്ലെന്നും മിക ഓർമിപ്പിച്ചു.
"ഒരു തലക്കെട്ടിന് ഒരു വിഗ്രഹം തകർക്കാനാകും. കലാകാരന്മാരെ ബഹുമാനിക്കൂ, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുംമുൻപ് പരിശോധിക്കൂ, സത്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കൂ" എന്നായിരുന്നു മികയുടെ വാക്കുകൾ.