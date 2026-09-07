"പ്രിയപ്പെട്ട ഇച്ചാക്കയ്ക്ക്..."; പിറന്നാളാശംസകൾ നേർന്ന് ലാലു

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടൻ മമ്മൂട്ടി തന്റെ 75-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. രാവിലെ മുതൽ നിരവധി പേരാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് ആശംസകളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രേക്ഷകര് കാത്തിരിക്കുന്ന ആശംസ മോഹൻലാലിന്റേതാണ്.
മലയാള സിനിമയുടെ 2 നെടുംതൂണുകളായ മോഹൻലാലിന്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും ആത്മബന്ധം നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നതാണ്. പരസ്പരം ആശംസകൾ നേരാനും പിന്തുണയ്ക്കാനും എക്കാലത്തും ഇരുവരും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്.
അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന് ഒടുവിച്ച് ഇച്ചാക്കയ്ക്ക് ലാലുവിന്റെ പിറന്നാളാശംസകളെത്തി. "പ്രിയപ്പെട്ട ഇച്ചാക്കയ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ! നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം, സന്തോഷം, തുടർച്ചയായ വിജയം എന്നിവ എപ്പോഴും നേരുന്നു." എന്നാണ് ഫെയ്സ് ബുക്കിൽ മോഹൻലാൽ കുറിച്ചത്.