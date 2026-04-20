കൃഷ്ണദാസ് മുരളിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ സൈജു കുറുപ്പ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് അടുത്തിടെ തിയെറ്ററിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ഭരതനാട്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ മോഹിനിയാട്ടം. മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമായി മുന്നേറുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കളക്ഷൻ കണക്കുകളാണ് നിലവിൽ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഫോറം കേരളയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആഗോളതലത്തിൽ 15 കോടി രൂപ ചിത്രം നേടിയെന്നാണ് വിവരം.
സൈജു കുറുപ്പിന്റെ 150ാം ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. തിയെറ്റർ റിലീസായി പത്ത് ദിവസം പൂർത്തിയായപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും മാത്രമായി ചിത്രം 10 കോടി കളക്ഷൻ നേടിയിരുന്നു. ഡാർക്ക് ഹ്യൂമർ ഴോണറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിൽ സൈജു കുറുപ്പിനു പുറമെ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, ജഗദീഷ്, വിനയ് ഫോർട്ട് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു.