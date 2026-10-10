"അങ്ങനെ ഞാനും ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിന് അർഹനായി"; സന്തോഷ വാർത്തയുമായി നാദിർഷ

കൊച്ചി: നടനും സംവിധായകനുമായ നാദിർഷയ്ക്ക് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെ നാദിർഷ തന്നെയാണ് സന്തോഷം പങ്കുവച്ചത്. അമെരിക്കയിൽ വച്ച് നടന്ന മെഗാ പഞ്ചാരിമേളത്തിൽ പങ്കെടുത്തതാണ് നാദിർഷയെ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിന് അർഹനാക്കിയത്.
കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 8 ന് പെൻസിൽവേനിയയിലെ പൊക്കോണോ മാനറിലുള്ള കലഹാരി റിസോർട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ഫൊക്കാന ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ 2026 ന്റെ ഭാഗമായാണ് ചരിത്രം പിറന്നത്. ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള അസോസിയേഷൻസ് ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക പ്രസിഡണ്ട് ഡോ. സാജിമോൺ ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മെഗാ പഞ്ചാരിമേളമാണ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം പിടിച്ചത്.
പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി മാരാർ, മേളകലാരത്നം കലാമണ്ഡലം ശിവദാസൻ, ഡിട്രോയിറ്റ് കലാക്ഷേത്ര രാജേഷ് നായർ, കലാനിലയം കലാധരൻ മാരാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് നയിച്ച മേളത്തിൽ 445 കലാകാരന്മാർ ഒരേ സമയം ചെണ്ടയും ഇലത്താളവും കൊമ്പും കുഴലും അണിനിരത്തി അഞ്ചാം കാലം പഞ്ചാരിമേളം അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മേളം എൻസെംബിൾ എന്ന റെക്കോർഡ് ആയി ഗിന്നസ് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചത്. ഗിന്നസ് വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളെന്ന നിലയിൽ നാദിർഷാ മാവേലിൽ സുലൈമാൻ എന്ന പേരിലാണ് ഗിന്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫൊക്കാനയുടെ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിൽ അതിഥിയായി എത്തിയതായിരുന്നു നാദിർഷാ. മിമിക്രി കലാകാരനായി കൊച്ചിൻ കലാഭവനിൽ തുടങ്ങി, മിമിക്രിയിലൂടെയും പിന്നീട് അമർ അക്ബർ അന്തോണി, കട്ടപ്പനയിലെ ഋത്വിക് റോഷൻ, മേരാ നാം ഷാജി തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ സംവിധായകനും സംഗീത സംവിധായകനുമായി മാറിയ നാദിർഷായ്ക്ക് ഇത് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അംഗീകാരമാണ്.
കഴിഞ്ഞ തവണ ഇതേ വേദിയിൽ 101 പേരുടെ ഓപ്പണിംഗ് ഡാൻസും മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ റെക്കോർഡ് ശ്രമവും നടന്നിരുന്നു. നവ്യ നായരും മാജിക് വിദ്വാൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കലാകാരന്മാർ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു. അമേരിക്കയിലെ മലയാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിന്റെ കലാപാരമ്പര്യം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പകർന്ന് നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഫൊക്കാന ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് സംഘാടകർ പറയുന്നു.