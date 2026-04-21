ജനപ്രീതിയിൽ പ്രഭാസ് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ; മലയാളി താരങ്ങൾക്ക് പട്ടികയിൽ ഇടമില്ല

പ്രമുഖ ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളായ ഓർമാക്സ് മീഡിയ പുറത്തുവിട്ട ജനപ്രീതിയിൽ മുന്നിലുള്ള ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി തെന്നിന്ത്യൻ താരം പ്രഭാസ്. തമിഴ് നടൻ വിജയ്യെ പിന്തള്ളി അല്ലു അർജുൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. വിജയ്യെ കൂടാതെ ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാനും സ്ഥാനം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്.
വിജയ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ഷാരൂഖ് നാലാം സ്ഥാനത്തുമാണ് പട്ടികയിൽ. മഹേഷ് ബാബു, രാം ചരൺ, സൽമാൻ ഖാൻ, രൺവീർ സിങ്ങ്, ജൂനിയർ എൻടിആർ, അക്ഷയ് കുമാർ എന്നിവർ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചെങ്കിലും മലയാളി താരങ്ങൾ ആരും ഈ പട്ടികയിൽ ഇല്ലെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.