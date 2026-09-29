സുശാന്തും താനും നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് പരിണീതി ചോപ്ര

തന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്ക കാലത്തെ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ ശുദ്ധ് ദേശി റൊമാൻസിലെ സഹതാരമായിരുന്ന അന്തരിച്ച സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിനെ അനുസ്മരിച്ച് ബോളിവുഡ് നടി പരിണീതി ചോപ്ര. സുശാന്ത് തന്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ ആത്മാർഥമായി സന്തോഷിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നുവെന്ന് പരിണീതി പറഞ്ഞു. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലെ തന്റെ പുതിയ വെബ് സീരീസായ ഷാക്കിന്റെ പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെയാണ് പരിണീതി സുശാന്തുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്.
തനിക്ക് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേക പരാമർശം ലഭിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ സുശാന്ത് ഏറെ ആവേശഭരിതനായിരുന്നുവെന്ന് പരിണീതി പറഞ്ഞു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയായിരുന്നു പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം. ഞാൻ ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവിനൊപ്പമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് സുശാന്ത് ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ താൻ കരഞ്ഞുപോയെന്നും പരിണീതി ഓർത്തെടുത്തു. തനിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു സുഹൃത്തും പ്രോത്സാഹകനുമായിരുന്നുവെന്നും നടി പറഞ്ഞു.
സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള നിരവധി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇരുവരും സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് പരിണീതി ബാങ്കറായും സുശാന്ത് എൻജിനീയറായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.
“ഞങ്ങൾ അക്കാദമിക് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു. സുശാന്ത് എന്നെ മനസിലാക്കിയിരുന്നു. ഞാനും അദ്ദേഹത്തെ മനസിലാക്കിയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം നന്നായി മനസിലാക്കിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം മികച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു”- പരിണീതി പറഞ്ഞു.
ഹോമി അദജാനിയ സംവിധാനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രത്തിലും ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കാനിരുന്നതായി പരിണീതി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ ചിത്രം പിന്നീട് യാഥാർഥ്യമായില്ല.
2013ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ശുദ്ധ് ദേശി റൊമാൻസിൽ സുശാന്തും പരിണീതിയുമാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയത്. മനീഷ് ശർമ സംവിധാനം ചെയ്ത് ആദിത്യ ചോപ്ര നിർമിച്ച ശുദ്ധ് ദേശി റൊമാൻസ് ഇന്ത്യയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയിരുന്നു. 22 കോടി ബജറ്റിൽ നിർമിച്ച ചിത്രം 76 കോടി രൂപയാണ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വാരിയത്. 2013ലെ ടൊറന്റോ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിലെ ഗാല പ്രസന്റേഷൻ വിഭാഗത്തിലും ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.