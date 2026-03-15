നിഖില വിമൽ കേന്ദ്ര കഥാപത്രമായി ജനുവരിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് പെണ്ണുകേസ്. സമ്മശ്ര പ്രതികരണങ്ങൾ നേടിയ ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഒടിടിയിലും ചിത്രത്തിന് മോശം അഭിപ്രായമാണ്. സിനിമയുടെ കഥയ്ക്കെതിരേയാണ് വിമർശനം. ഒപ്പം നിഖില വിമലിന്റെ പുച്ഛം ട്രോളുകൾക്കും വഴിവച്ചു.
നിഖില വിമൽ പുച്ഛം സ്റ്റാറാണെന്നാണ് ട്രോളുകൾ. പൊലീസ് പിടിക്കുമ്പോഴും കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴും എന്തിന് കരയുമ്പോഴും പുച്ഛമാണെന്നാണ് വിമർശനം. പുച്ഛം സ്റ്റാർ നിഖില വിമൽ എന്നാൽ നിഖിലയുടെ പുതിയ പേര്. പുച്ഛത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറാണ് വിമലയെന്നും വിമർശനങ്ങളുയരുന്നു.
നിഖലയ്ക്ക് എപ്പോഴത്തെയും പോലെ സിനിമയുടെ തുടക്കാവസാനം ഒരേ എക്സ്പ്രഷനാണെന്നും പലരും പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ വിവാഹ തട്ടിപ്പുകാരിയായിട്ടാണ് നിഖില എത്തുന്നത്. ചിത്രം പൊട്ടിയാലെന്താ, നിഖില എയറിലായല്ലോ എന്നാണ് ട്രോളന്മാർ പറയുന്നത്.