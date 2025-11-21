Entertainment

കഴിഞ്ഞ കാലത്തിന്‍റെ നായകൻ; ദുൽഖറിന്‍റെ റെട്രോ നായകവേഷങ്ങൾ

തെ​ന്നി​ന്ത്യ​ന്‍ സി​നി​മ​യി​ല്‍ ഇ​ന്ന് ഒ​രു പീ​രീ​ഡ് ഡ്രാ​മ ഒ​രു​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ നാ​യ​ക​നാ​യി ഏ​തൊ​രു സം​വി​ധാ​യ​ക​ന്‍റെ​യും മ​ന​സ്സി​ല്‍ തെ​ളി​യു​ന്ന ആ​ദ്യ മു​ഖ​മാ​യി ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ മാ​റു​ന്നു.
ദുല്‍ഖ​ര്‍ സ​ല്‍മാൻ

ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ സ​ല്‍മാ​നെ നാ​യ​ക​നാ​ക്കി സെ​ല്‍വ​മ​ണി സെ​ല്‍വ​രാ​ജ് ഒ​രു​ക്കി​യ "കാ​ന്ത' പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ ഇ​ട​യി​ലും നി​രൂ​പ​ക​രു​ടെ ഇ​ട​യി​ലും വ​ലി​യ ച​ര്‍ച്ച​യാ​യി വി​ജ​യ കു​തി​പ്പ് തു​ട​രു​മ്പോ​ള്‍, ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ സ​ല്‍മാ​ന്‍റെ പ്ര​ക​ട​ന​വും കൈ​യ്യ​ടി​നേ​ടു​ക​യാ​ണ് . ടി.കെ. മ​ഹാ​ദേ​വ​ന്‍ എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യി ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ അ​ക്ഷ​രാ​ർഥ​ത്തി​ല്‍ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്ന​ത് ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ ത​ന്‍റെ ക​രി​യ​റി​ല്‍ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച പീ​രീ​ഡ് ഡ്രാ​മ​ക​ളി​ലെ നാ​യ​ക ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞു പോ​യ കാ​ല​ത്തി​ലെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ജീ​വ​ന്‍ പ​ക​രു​മ്പോ​ള്‍ ഈ ​ന​ട​ന്‍ അ​തി​ന് ന​ല്‍കു​ന്ന വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​ത​യും ക​യ്യ​ട​ക്ക​വും എ​ടു​ത്തു പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. 2014 ല്‍ ​ര​ഞ്ജി​ത്തി​ന്‍റെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ല്‍ പു​റ​ത്തു വ​ന്ന 'ഞാ​ന്‍' എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ണ് ദു​ല്‍ഖ​റി​നെ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു പീ​രീ​ഡ് ഡ്രാ​മ​യി​ല്‍ നാ​യ​ക​നാ​യി ക​ണ്ട​ത്. അ​തി​ലെ കെടിഎ​ന്‍ കോ​ട്ടൂ​ര്‍, ര​വി ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര്‍ എ​ന്നീ വ്യ​ത്യ​സ്ത ധ്രു​വ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി ത​ന്നെ ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ പ​ക​ര്‍ന്നാ​ടി. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര സേ​നാ​നി​യും ക​വി​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​വും വി​പ്ല​വ​കാ​രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന കെ ടിഎ​ന്‍ കോ​ട്ടൂ​രി​ന് ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യ ശ​രീ​ര ഭാ​ഷ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

2018 ല്‍ ​എ​ത്തി​യ തെ​ലു​ങ്ക് ചി​ത്രം 'മ​ഹാ​ന​ടി'​യി​ല്‍ ജ​മി​നി ഗ​ണേ​ശ​ന്‍ ആ​യി ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ കാ​ഴ്ച്ച​വെ​ച്ച​തും അ​മ്പ​ര​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ്. ബ​യോ​ഗ്ര​ഫി​ക്ക​ല്‍ ഡ്രാ​മ കൂ​ടി​യാ​യ ചി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ജ​മി​നി ഗ​ണേ​ശ​ന്‍ എ​ന്ന ന​ട​നെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍ ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ സ്‌​ക്രീ​നി​ല്‍ തി​ള​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ള്‍, നാ​യി​കാ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ചി​ത്ര​മാ​യി​ട്ടു കൂ​ടി, അ​തി​ല്‍ ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ നേ​ടി​യ പ്ര​ശം​സ​ക്ക് ക​ണ​ക്കി​ല്ല. 1960 - 70 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ സി​നി​മാ താ​ര​മാ​യാ​ണ് ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ വെ​ള്ളി​ത്തി​ര​യി​ല്‍ ജീ​വി​ച്ചു കാ​ണി​ച്ച​ത്. ശേ​ഷം, 2021 ല്‍ ​എ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ള ചി​ത്രം കു​റു​പ്പി​ല്‍ സു​കു​മാ​ര കു​റു​പ്പ് ആ​യും, 2022 ലെ ​തെ​ലു​ങ്ക് ചി​ത്രം 'സീ​താ​രാ​മ'​ത്തി​ലെ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ് റാം ​ആ​യും, ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​മെ​ത്തി​യ തെ​ലു​ങ്ക് ചി​ത്രം 'ല​ക്കി ഭാ​സ്‌​ക​റി'​ലെ ബാ​ങ്ക് മാ​നേ​ജ​ര്‍ ഭാ​സ്‌​ക​ര്‍ കു​മാ​ര്‍ ആ​യും ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യ​ത് ഒ​രേ സ​മ​യം ജ​ന​പ്രി​യ​വും നി​രൂ​പ​ക പ്ര​ശം​സ​യും നേ​ടി​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ള്‍.

ഇ​പ്പോ​ള്‍ 'കാ​ന്ത'​യി​ല്‍ ത​ന്‍റെ ക​രി​യ​റി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ ക​യ്യ​ടി നേ​ടു​മ്പോ​ള്‍, പീ​രീ​ഡ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഈ ​ന​ട​ന്‍റെ നാ​യ​ക ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​വ​യു​ടെ പൂ​ര്‍ണ്ണ​ത​യും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം വ​ലി​യ ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ ദു​ല്‍ഖ​റി​ന്‍റെ ക​യ്യി​ല്‍ ഭ​ദ്ര​മാ​കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​താ​ണ് ച​ര്‍ച്ച​ക​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​ഗം. ഇ​ത്ത​രം ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ജീ​വ​ന്‍ പ​ക​രു​മ്പോ​ള്‍, അ​വ​യെ വി​ശ്വ​നീ​യ​മാ​ക്കാ​ന്‍ ഒ​രു ന​ട​ന്‍ കൊ​ണ്ട് വ​രേ​ണ്ട അ​ച്ച​ട​ക്കം, ശ​രീ​ര ഭാ​ഷ, മാ​ന​റി​സ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം അ​തി​സൂ​ക്ഷ്മ​മ​മാ​യാ​ണ് ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ ത​ന്‍റെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന് വേ​ണ്ടി ക​ഠി​ന​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മം എ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ത​ന്നെ, അ​ത് പ്രേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ഫീ​ല്‍ ചെ​യ്യാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ല്‍ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും, അ​നാ​യാ​സ​മാ​യും സ്‌​ക്രീ​നി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നും ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ സ​ല്‍മാ​ന്‍ എ​ന്ന ന​ട​ന് സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. കാ​ന്ത​യു​ടെ ട്രെ​യ്‌​ല​ർ ലോ​ഞ്ചി​ല്‍ റാ​ണ ദ​ഗ്ഗു​ബ​തി പ​റ​ഞ്ഞ​ത് പോ​ലെ, തെ​ന്നി​ന്ത്യ​ന്‍ സി​നി​മ​യി​ല്‍ ഇ​ന്ന് ഒ​രു പീ​രീ​ഡ് ഡ്രാ​മ ഒ​രു​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ നാ​യ​ക​നാ​യി ഏ​തൊ​രു സം​വി​ധാ​യ​ക​ന്‍റെ​യും മ​ന​സ്സി​ല്‍ തെ​ളി​യു​ന്ന ആ​ദ്യ മു​ഖ​മാ​യി ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ മാ​റു​ന്നു എ​ന്ന​ത്, അ​യാ​ള്‍ ഇ​ത്ത​രം ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍കു​ന്ന പൂ​ര്‍ണ്ണ​ത​ക്കും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​ത​ക്കും കൂ​ടി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ്.

മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും, ത​മി​ഴി​ലും തെ​ലു​ങ്കി​ലും ആ​യി വ്യ​ത്യ​സ്ത ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​ണ് ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ ഈ ​മി​ക​വ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തും അ​മ്പ​ര​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്. ഓ​രോ ഭാ​ഷ​യും അ​വി​ടു​ത്തെ സം​സ്‌​കാ​ര​വും അ​വി​ടു​ത്തെ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ശ​രീ​ര ഭാ​ഷ​യും വ​രെ മ​റ്റൊ​ന്നി​ല്‍ നി​ന്ന് വ​ള​രെ​യ​ധി​കം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കെ, അ​തി​നെ​യെ​ല്ലാം ഒ​രു ന​ട​ന്‍ അ​നാ​യാ​സ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത്, ആ ​ന​ട​ന്‍റെ അ​സാ​മാ​ന്യ പ്ര​തി​ഭ​യും ത​ന്‍റെ ജോ​ലി​യോ​ട് നീ​തി പു​ല​ര്‍ത്താ​നു​ള്ള ക​ഠി​ന​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​വു​മാ​ണ് കാ​ണി​ച്ചു ത​രു​ന്ന​ത്.

ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ സ​ല്‍മാ​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള വേ​ഫേ​റ​ര്‍ ഫി​ലിം​സ്, റാ​ണ ദ​ഗ്ഗു​ബ​തി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സ്പി​രി​റ്റ് മീ​ഡി​യ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് 'കാ​ന്ത' നി​ര്‍മ്മി​ച്ച​ത്. ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ സ​ല്‍മാ​ന്‍, ജോം ​വ​ര്‍ഗീ​സ്, റാ​ണ ദ​ഗ്ഗു​ബ​തി, പ്ര​ശാ​ന്ത് പോ​ട്ട്‌​ലൂ​രി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ചി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ നി​ര്‍മ്മാ​താ​ക്ക​ള്‍. ചി​ത്രം വ​മ്പ​ന്‍ റി​ലീ​സാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ച​തും വേ​ഫ​റെ​ര്‍ ഫി​ലിം​സ് ത​ന്നെ​യാ​ണ്. 1950 ക​ളി​ലെ മ​ദ്രാ​സി​ന്‍റെ​യും ത​മി​ഴ് സി​നി​മ​യു​ടെ​യും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ല്‍ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ സ​മു​ദ്ര​ക്ക​നി, റാ​ണ ദ​ഗ്ഗു​ബ​തി, ഭാ​ഗ്യ​ശ്രീ ബോ​ര്‍സെ എ​ന്നി​വ​രും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു​പി​ടി മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ര്‍മ്മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള വേ​ഫേ​റ​ര്‍ ഫി​ലിം​സ് നി​ര്‍മ്മി​ച്ച ആ​ദ്യ അ​ന്യ​ഭാ​ഷാ ചി​ത്ര​മാ​ണ് 'കാ​ന്ത'. ത​മി​ഴി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കി​യ ഈ ​ചി​ത്രം മ​ല​യാ​ളം, തെ​ലു​ങ്കു, ഹി​ന്ദി ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലും റി​ലീ​സ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

ഛായാ​ഗ്ര​ഹ​ണം- ഡാ​നി സാ​ഞ്ച​സ് ലോ​പ്പ​സ്, സം​ഗീ​തം- ഝാ​നു ച​ന്‍റ​ര്‍, എ​ഡി​റ്റ​ര്‍- ലെ​വെ​ലി​ന്‍ ആ​ന്‍റ​ണി ഗോ​ണ്‍സാ​ല്‍വേ​സ്, എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് പ്രൊ​ഡ്യൂ​സേ​ഴ്‌​സ് - സാ​യ് കൃ​ഷ്ണ ഗ​ഡ്വാ​ള്‍, സു​ജ​യ് ജ​യിം​സ്, ലൈ​ന്‍ പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​ര്‍ - ശ്രാ​വ​ണ്‍ പ​ല​പ​ര്‍ത്തി

