ലോസ് ആഞ്ചലസ്: അടുത്ത ജെയിംസ് ബോണ്ട് ആയി എത്തുന്ന റോബർട്ട് പാറ്റിൻസണിന് ആശംസകളുമായി മുൻ ബോണ്ട് താരം പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നൻ. നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ ജെയിംസ് ബോണ്ട് ആയി വേഷമിട്ടിട്ടുള്ള ബ്രോസ്നൻ, പാറ്റിൻസൺ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
'റിമംബർ മീ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ പാറ്റിൻസണൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രോസ്നൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് താരത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തത്. പുതിയ ജെയിംസ് ബോണ്ട് ആയി പാറ്റിൻസണെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴുള്ള ചിത്രവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.
''പ്രിയപ്പെട്ട റോബർട്ട്, ബോണ്ടിന്റെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ അതിമനോഹരമായിരിക്കും. 'റിമംബർ മീ' എന്ന ചിത്രം ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത കാലത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ഓർമകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അഭിനയജീവിതം ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങളിലൂടെ മുന്നേറുന്നത് കാണുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ യാത്ര ആസ്വദിക്കൂ''- ബ്രോസ്നൻ കുറിച്ചു.
1995 മുതൽ 2002 വരെയാണ് ബ്രോസ്നൻ ജെയിംസ് ബോണ്ട് ആയി അഭിനയിച്ചത്. 'ഗോൾഡൻ ഐ', 'ടുമാറോ നെവർ ഡൈസ്', 'ദ വേൾഡ് ഈസ് നോട്ട് എനഫ്', 'ഡൈ അനദർ ഡേ' എന്നീ നാല് ചിത്രങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം ബോണ്ട് ആയി എത്തിയത്.
തുടർന്ന് ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് ബോണ്ടിന്റെ വേഷത്തിലെത്തി. 2006ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കാസിനോ റോയൽ' മുതൽ 2021ലെ 'നോ ടൈം ടു ഡൈ' വരെയുള്ള അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളിലാണ് ക്രെയ്ഗ് ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്.
1962ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഡോ. നോ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഷോൺ കോണറിയിലൂടെയാണ് ജെയിംസ് ബോണ്ട് എന്ന കഥാപാത്രം സിനിമയിൽ ആദ്യമായി എത്തിയത്. പാറ്റിൻസൺ ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ നടനാണ്. ജോർജ് ലേസൻബി, റോജർ മൂർ, തിമോത്തി ഡാൽട്ടൺ, പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നൻ, ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് എന്നിവരാണ് ഇതിന് മുൻപ് ബോണ്ട് ആയി വേഷമിട്ട മറ്റ് താരങ്ങൾ.
പുതിയ ബോണ്ട് ആയി പാറ്റിൻസണെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച നിരവധി താരങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാസങ്ങളായി നീണ്ടുനിന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കാണ് പാറ്റിൻസണിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ വിരാമമായത്.
ആമസോൺ എംജിഎമ്മിനുവേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ജെയിംസ് ബോണ്ട് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഹോളിവുഡ് സംവിധായകൻ ഡെനിസ് വില്ലെന്യൂവാണ്.