തിയെറ്ററിൽ ചിരി പടർത്തിയ 'പ്രകമ്പനം' ഒടിടിയിലേക്ക്

ഗണപതി, സാഗർ സൂര്യ, അൽ അമീൻ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി വിജേഷ് പാണത്തൂർ സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രകമ്പനം എന്ന ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക്. ഹൊറർ കോമഡി ഴോണറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം സീ5ലൂടെ ഒടിടിയിലെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ എന്ന് മുതൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുമെന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല.
ജനുവരി 30നാണ് ചിത്രം തിയെറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്തത്. നാലാം വാരത്തിലും ചിത്രം കാണാൻ പ്രേക്ഷകർ എത്തുന്നുണ്ട്. ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസിൽ ചിത്രം 21.3 കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടിയതായി നേരത്തെ നിർമാതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നവരസ ഫിലിംസും തമിഴ് സംവിധായകൻ കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിന്റെ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് സ്റ്റുഡിയോയും ചേർന്ന് നിർമിച്ച ചിത്രത്തിൽ ശീതൾ ജോസഫാണ് നായിക.