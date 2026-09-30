പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാർ(3.5 / 5)
AI generated summary, newsroom reviewed
50 കോടി ക്ലബ്ബും കടന്ന് ബോക്സ് ഓഫിസില് കുതിപ്പ് തുടരുമ്പോഴും, സിനിമയെന്ന നിലയില് 'പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാര്' ഏറെ ദുര്ബലമാണെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് മുന്നിട്ടുനില്ക്കുന്നത്. മികച്ച പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധയും സാമ്പത്തിക വിജയവും നേടുന്ന ചിത്രത്തിന് അതിനൊത്ത സിനിമാറ്റിക് മികവ് അവകാശപ്പെടാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്.
ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് വിജയരാഘവന്റെയും പാര്വതിയുടെയും പ്രകടനങ്ങളാണ്. തങ്ങളുടെ അഭിനയപരിചയവും അനുഭവസമ്പത്തും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങള് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള മികവും കൊണ്ട് ഇരുവരും ചിത്രത്തിന് പുതിയൊരു മാനം നല്കുന്നു. കഥയും തിരക്കഥയും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആഴം പലപ്പോഴും കൈവരിക്കാനാകാതെ പോകുമ്പോഴും, ഇവരുടെ പ്രകടനങ്ങള് സിനിമയെ മുന്നോട്ടുനയിക്കുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങളെ വിശ്വസനീയമാക്കുന്നതിലും വൈകാരികമായ അടുപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും ഇരുവരും നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
എന്നാല് മികച്ച അഭിനേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ടുമാത്രം ഒരു സിനിമ മികച്ച അനുഭവമായി മാറണമെന്നില്ല. തിരക്കഥയുടെ ദൗര്ബല്യങ്ങളും അവതരണത്തിലെ പരിമിതികളും സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആസ്വാദനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രമേയത്തിന് കൂടുതല് ആഴവും കഥാപാത്രങ്ങള്ക്ക് വ്യക്തമായ വികാസവും നല്കാന് ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കില് അത് കൂടുതല് മികവുറ്റ സിനിമാനുഭവമായി മാറുമായിരുന്നു.
മീരയും ജെപിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും വലിയൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ജനറല് മാനേജറായിരുന്നിട്ടും മോഷണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലവുമെല്ലാം സിനിമയില് പരസ്പരം ഇഴചേരാതെ നില്ക്കുന്ന കണ്ണികളായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. കഥയുടെ ഒഴുക്കിനും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്കും കൂടുതല് വ്യക്തത നല്കേണ്ടിയിരുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങള് പലപ്പോഴും വേണ്ടത്ര ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല.
മാത്യു തോമസ്, സിദ്ധാര്ഥ് ഭരതന്, അസീസ് എന്നിവരും തങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഭദ്രമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും മികച്ച അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനങ്ങള്ക്കപ്പുറം പ്രേക്ഷകന് പൂര്ണമായ സംതൃപ്തി നല്കുന്ന സിനിമയായി 'പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാര്' മാറുന്നില്ല.
ബോക്സ് ഓഫിസ് വിജയം ജനപ്രീതിയുടെ സൂചനയാകാമെങ്കിലും കലാപരമായ മികവിന്റെ ഏക അളവുകോലല്ല. ചിത്രത്തിന്റെ പരിമിതികള്ക്ക് പ്രധാനമായും ഉത്തരവാദി സംവിധായകന്റെ ആഖ്യാനരീതിയും തിരക്കഥയുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യലുമാണ്. കുറ്റം പൂര്ണമായും സംവിധായകന് തന്നെയാണ്.