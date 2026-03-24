ഓരോ ഇന്ത‍്യക്കാരനും നിർബന്ധമായി കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചിത്രം; 'ദുരന്ധർ 2' നെ പ്രശംസിച്ച് രജനികാന്ത്

ഓരോ ഇന്ത‍്യക്കാരനും നിർബന്ധമായി കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചിത്രമാണ് ആധിത‍്യ ധർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ദുരന്ധർ 2' എന്ന് സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്ത്. എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെയായിരുന്നു താരം പ്രശംസ അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്.

'എന്തൊരു ചിത്രമാണ് ദുരന്ധർ 2. ആദ‍ിത‍്യ ധർ ബോക്സ് ഓഫിസ് കാ ബാപ്. രൺവീറിനും ചിത്രത്തിലെ എല്ലാ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഓരോ ഇന്ത‍്യക്കാരനും നിർബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സിനിമ. ജയ് ഹിന്ദ്'. രജനികാന്ത് എക്സിൽ കുറിച്ചു.

ദുരന്ധർ 2 നിർബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചിത്രമെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ സൂപ്പർസ്റ്റാർ നിമിഷമെന്നായിരുന്നു ആദിത‍്യ ധർ രജനികാന്തിന്‍റെ പോസ്റ്റിന് മറുപടി നൽകിയത്.

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ തിയെറ്ററിലെത്തിയ ദുരന്ധറിന്‍റെ ആദ‍്യ ഭാഗം ബോക്സ് ഓഫിസിൽ ആഗോള തലത്തിൽ 1,300 കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗവും മികച്ച രീതിയിൽ തിയെറ്ററിൽ മുന്നേറുകയാണ്.

