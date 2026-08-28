ബോളിവുഡ് നടി കൃതി സനണിന്റെ രാഖി പരസ്യത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള കോലാഹലങ്ങൾ വീണ്ടും പുകയുന്നു. കങ്കണ റണാവത്ത്, കൃതി സനൺ എന്നിവരുടെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചടങ്ങിലെ വേഷങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്തുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. കൃതിയുടെ രാഖി പരസ്യത്തെക്കുറിച്ച് കങ്കണ നടത്തിയ ‘ബിക്കിനി’ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരുടെയും പഴയ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത്.
രക്ഷാബന്ധൻ ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി ആഭരണ ബ്രാൻഡായ ഗിവ പുറത്തിറക്കിയ പരസ്യത്തിൽ കൃതി സനൺ ബ്രാലെറ്റ് മാതൃകയിലുള്ള ടോപ്പും സ്കർട്ടും ധരിച്ചാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പരസ്യത്തിനെതിരേ രംഗത്തെത്തിയ കങ്കണ ബിക്കിനി ധരിച്ചാണോ രാഖി കെട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചതോടെയാണ് വിവാദം തുടങ്ങിയത്.
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾ കങ്കണയുടെയും കൃതിയുടെയും ദേശീയ പുരസ്കാര ചടങ്ങുകളിലെ വേഷങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്തത്. 2021ൽ ‘മിമി’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിൽനിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോൾ കൃതി സാരിയാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്.
അതേസമയം, 2015ൽ ‘തനു വെഡ്സ് മനു റിട്ടേൺസ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ കങ്കണ റണാവത്ത് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിയിൽനിന്ന് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് സ്ട്രാപ്ലെസ് ഗൗൺ ധരിച്ചായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
അങ്ങേയറ്റം ഔപചാരികമായി നടക്കുന്ന ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങിൽ കൃതി മാന്യമായ രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചപ്പോൾ ശരീരം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വേഷമാണ് കങ്കണയുടേതെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വേഷം ധരിച്ച കങ്കണയ്ക്ക് രാഖിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരസ്യത്തിൽ കൃതി അണിഞ്ഞ വസ്ത്രത്തെ വിമർശിക്കാൻ എന്ത് അവകാശമാണ് ഉള്ളതെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചോദ്യമുയരുന്നു.
കങ്കണയുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ വിമർശിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് കൃതിയുടെ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കങ്കണയുടെ പരാമർശവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചർച്ച. കങ്കണ മുൻപ് വിവിധ പരസ്യങ്ങളിലും പൊതുപരിപാടികളിലും പാശ്ചാത്യ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതും ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
വിവാദത്തിനിടെ കൃതി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ എന്ത് ധരിക്കണമെന്ന് നിർദേശിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നായിരുന്നു കൃതി വ്യക്തമാക്കിയത്. വിവാദം ശക്തമായതോടെ ആഭരണ ബ്രാൻഡ് പരസ്യം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.