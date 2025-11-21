"ഇന്ത്യയിൽ നിരീശ്വരവാദം കുറ്റമല്ല, ദൈവം ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കുന്നില്ല'': രാജമൗലിക്ക് രാംഗോപാൽ വർമയുടെ പിന്തുണ

ഹനുമാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാമർശത്തിൽ വ്യാപക വിമർശനം തുടരുന്നതിനിടെ രാജമൈലിക്ക് പിന്തുണയുമായി രാംഗോപാൽ വർമ. ഇന്ത്യയിൽ നിരീശ്വരവാദിയാവുന്നതൊരു കുറ്റമല്ലെന്നായിരുന്നു രാം ഗോപാൽ വർമയുടെ പ്രതികരണം. എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
മഹേഷ് ബാബു നായകമായെത്തുന്ന വാരണാസി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ചിനിടെയാണ് രാജമൗലി 'ഞാൻ ഭഗവാൻ ഹനുമാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഹനുമാൻ എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തി' എന്ന് പരാമർശിച്ചത്. ഇതിനെതിരേ വ്യാപരക വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത്. ഈ പരാമർശത്തിനെതിരേ രാഷ്ട്രീയ വനസേന പൊലീസിൽ പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് രാജമൗലിക്കെതിരേ കേസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ രാജമൗലിക്കെതിരേ വ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങളും കേസുകളും വന്നതോടെയാണ് പ്രതികരണവുമായി രാം ഗോപാൽ വർമ രംഗത്തെത്തിയത്.
കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ...
വിശ്വാസികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ വിഷം ചീറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ നിരീശ്വരവാദിയാകുന്നത് ഒരു കുറ്റമല്ലെന്ന് അവർ അറിയണം. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 25 വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
അതിനാൽ വിഷം ചീറ്റുന്നവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ അവകാശമുള്ളതുപോലെ, താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ട്.
“ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ സിനിമകളിൽ ദൈവത്തെ കാണിക്കുന്നത്?” എന്ന മണ്ടൻ വാദത്തിലേക്ക് വരാം.
ആ യുക്തി അനുസരിച്ച്, ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ആകണോ, ഒരു ഹൊറർ സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ ഒരു പ്രേതമാകണോ?
ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, മിക്ക വിശ്വാസികളും നൂറ് ജന്മങ്ങളിൽ പോലും കാണാത്തതിലും 100 മടങ്ങ് കൂടുതൽ വിജയം, സമ്പത്ത്, ആരാധാനാരാധനയെല്ലാം ദൈവം രാജമൗലിക്ക് നൽകി.
അങ്ങനെയെങ്കിൽ,
1. ദൈവം വിശ്വാസികളേക്കാൾ നിരീശ്വരവാദികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു
2. ദൈവം കാര്യമാക്കുന്നില്ല
3. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ... ... ദൈവം ഒരു നോട്ട്പാഡുമായി ഇരുന്നു ആരാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്, ആരാണ് വിശ്വസിക്കാത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പുകൾ എടുക്കുന്നില്ലേ?
അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് അവനിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലെങ്കിൽ, സ്വയം നിയമിതരായ ദൈവദാതാക്കൾക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദവും അൾസറും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിനാണ്
അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീശ്വരവാദമല്ല.
യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ഇതാണ്
ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെയാണ് അവൻ വിജയിച്ചത്... ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടവരെ അത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു
അതിനാൽ വിശ്വാസികൾ ദൈവത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് നിർത്തണം, കാരണം അത് അവനെ അപമാനിക്കുന്നത് പോലെയാണ്,
രാജമൗലി നിരീശ്വരവാദിയായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ കുറയ്ക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം.
ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നത് നിർത്തുന്ന നിമിഷം വിശ്വാസം തകരുമെന്ന് കരുതുന്നവരുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയേയുള്ളൂ.
അതിനാൽ വിശ്രമിക്കൂ.
ദൈവം സുഖമായിരിക്കുന്നു.
രാജമൗലി സുഖമായിരിക്കുന്നു.
അവരിൽ ആരെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ മാത്രമാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്
അതിനാൽ വാരാണസിയിലൂടെ ദൈവം രാജമൗലിയുടെ ഇതിനകം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ ബാങ്ക് ബാലൻസിലേക്ക് മറ്റൊരു വലിയ സമ്പത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ, പരാജിതർക്ക് അസൂയ കൊണ്ട് കരച്ചിൽ വരും.
അടിസ്ഥാനം എന്തെന്നാൽ അത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ വേഷം ധരിച്ച് അസൂയ കാണിക്കുക എന്നതാണ്.. ജയ് ഹനുമാൻ
അതേസമയം, രാം ഗോപാൽ വർമയുടെ പ്രതികരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ വിമർശനത്തിന് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് വിമർശനം