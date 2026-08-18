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ഡിറ്റക്റ്റിവ് കോമഡി ചിത്രവുമായി സാഗർ

ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ ഹ്യൂമർ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ ഡിറ്റക്റ്റിവായി എത്തുന്നത് സൈജു കുറുപ്പാണ്.
ഡിറ്റക്റ്റിവ് കോമഡി ചിത്രവുമായി സാഗർ

അരുൺ ഗോപി നിർമിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം.

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അരുൺ ഗോപി നിർമിക്കുന്ന രണ്ടാമതു ചിത്രം സാഗർ തിരക്കഥ രചിച്ചു സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഇൻവസ്റ്റിഗേറ്റിവ് കോമഡി തില്ലർ ജോണറിലാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ ഹ്യൂമർ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ ഡിറ്റക്റ്റിവായി എത്തുന്നത് സൈജു കുറുപ്പാണ്.

സായ് കുമാർ, അൽത്താഫ് സലിം, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, സുധീഷ്, ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ, സുധീഷ്, മധുപാൽ, ഷാൻ റഹ് മാൻ, ഷാജു ശ്രീധർ, റിയ ജിത്തു, ഉത്തര ഉണ്ണി, ആൽഫി പഞ്ഞിക്കാരൻ, ശ്രീരേഖ എന്നിവർക്കൊപ്പം ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് കൊച്ചി, ഇടപ്പള്ളി അഞ്ചുമന ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വിച്ചോൺ കർമത്തോടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നു.

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