തെന്നിന്ത്യൻ നടി സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭുവിനും സംവിധായകൻ രാജ് നിഡിമോരുവിനും ആദ്യ കൺമണി പിറന്നു. നവംബർ 19 നാണ് ഇരുവർക്കും ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നത്. കുഞ്ഞിന് ദേവ് നിഡിമോരു എന്ന് പേരും നൽകി. സാമന്ത തന്നെയാണ് ഈ സന്തോഷ വാർത്ത സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചത്.
"ഞങ്ങളുടെ സുന്ദരനായ ആൺകുഞ്ഞ്, ദേവ് നിഡിമോരു. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇത്രയധികം സന്തോഷിച്ച മറ്റൊരു നിമിഷമില്ല." എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് സാമന്ത ആ സന്തോഷ വാർത്ത പങ്കുവച്ചത്.
മാതാപിതാക്കളുടെ കൈക്കുള്ളിൽ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ വച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രവും താരം പങ്കുവച്ചു. പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചതിനു പിന്നാലെ തന്നെ പ്രമുഖരടക്കം നിരവധി പേരാണ് ആശംസകളുമായി എത്തുന്നത്.