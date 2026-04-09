Entertainment

'ഇന്ത‍്യൻ സിനിമയിലെ മെർലിൻ മൺറോ'; മധുബാലയായി വേഷമിടാൻ സാറ അർജുൻ

സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലിയുടെ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ഐതിഹാസിക താരം മധുബാലയായി എത്തുന്നത് സാറയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ
Updated on

ആൻ മരിയ കലിപ്പിലാണ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബാലതാരമായി എത്തി മല‍യാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവർന്ന നടിയാണ് സാറ അർജുൻ. പിന്നീട് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചെങ്കിലും അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ രൺവീർ സിങ് ചിത്രം ധുരന്ധറിലൂടെയാണ് സാറ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്.

ഇപ്പോഴിതാ സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലിയുടെ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ഐതിഹാസിക താരം മധുബാലയായി എത്തുന്നത് സാറയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. നിലവിൽ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഈ ചിത്രം വർഷാവസാനത്തോടെ തിയെറ്ററിലെത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

മധുബാലയുടെ ബയോപിക്കായിരിക്കും ചിത്രമെന്നാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ട്. അഭിനയമികവ് കൊണ്ടും സൗന്ദര‍്യം കൊണ്ടും ബോളിവുഡിൽ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം തിളങ്ങിയ മധുബാലയായി സാറ എത്തുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളമാണ്. ഇന്ത‍്യൻ സിനിമയിലെ മെർലിൻ മൺറോ എന്നായിരുന്നു ആരാധകർ മധുബാലയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

actress
movie
biopic
bolywood

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com