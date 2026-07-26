Entertainment

കടൽക്കാഴ്ചയും സ്വകാര്യ ടെറസും; 78 കോടിയുടെ ആഡംബര പെന്‍റ് ഹൗസുമായി കൃതി സനോൻ

ആകെ 6,636 ചതുരശ്ര അടി കാർപറ്റ് ഏരിയയുള്ള ഈ വീടിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം 1,209 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയുള്ള സ്വകാര്യ ടെറസാണ്
Kriti Sanon

കൃതി സനോൻ

Updated on

മുംബൈയിലെ ഏറ്റവും പ്രൗഢമായ താമസമേഖലകളിലൊന്നായ ബാന്ദ്ര വെസ്റ്റിലെ പാലി ഹില്ലിൽ ബോളിവുഡ് നടി കൃതി സനോൻ സ്വന്തമാക്കിയ ആഡംബര ഡ്യൂപ്ലക്സ് പെന്‍റ് ഹൗസ് വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ഏകദേശം 78.20 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഈ കടൽത്തീര വസതി ആഡംബര സൗകര്യങ്ങളാലും അപൂർവമായ ലൊക്കേഷനാലും മുംബൈയിലെ പ്രമുഖ സെലിബ്രിറ്റി വീടുകളിലൊന്നാണ്.

സുപ്രീം പ്രാണ എന്ന ആഡംബര റെസിഡൻഷ്യൽ പദ്ധതിയിലാണ് ഈ ഡ്യൂപ്ലക്സ് പെന്‍റ് ഹൗസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 14-ാം നിലയും 15-ാം നിലയും ചേർത്താണ് വസതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആകെ 6,636 ചതുരശ്ര അടി കാർപറ്റ് ഏരിയയുള്ള ഈ വീടിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം 1,209 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയുള്ള സ്വകാര്യ ടെറസാണ്. അറബിക്കടലിന്‍റെ വിശാലമായ കാഴ്ച ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ തുറന്ന ടെറസ് മുംബൈയിലെ അത്യപൂർവമായ ആഡംബര സൗകര്യങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ഒരു ചതുരശ്ര അടിക്ക് ഏകദേശം 1.18 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കിലാണ് ഈ ഇടപാട് നടന്നത്. വീടിനൊപ്പം ആറ് പ്രത്യേക കാർ പാർക്കിങ് ഇടങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെറസിന്‍റെ പൂർണ ഉപയോഗാവകാശവും കരാറിന്‍റെ ഭാഗമാണ്. ഈ വസതി കൃതി സനോൻ അമ്മ ഗീത സനോനോടൊപ്പം സംയുക്ത ഉടമസ്ഥതയിലാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. വീട് വാങ്ങുന്ന വനിതകൾക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇളവ് നൽകുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്‍റെ ആനുകൂല്യവും ഈ ഇടപാടിൽ ലഭിച്ചു. സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയായി ഏകദേശം 3.91 കോടി രൂപയാണ് അടച്ചത്.

ആഡംബര ജീവിതശൈലിക്ക് പുറമെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ ഭാഗമായും കൃതിയുടെ ഈ നീക്കത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു. 2024ൽ അലിബാഗിൽ പ്രീമിയം ഭൂമി വാങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയാണ് പാലി ഹില്ലിലെ ഈ വമ്പൻ നിക്ഷേപം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നടിയുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കൂടുതൽ ശക്തമാകുകയാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

പാലി ഹിൽ മുംബൈയിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഷാരൂഖ് ഖാൻ, സൽമാൻ ഖാൻ, ആമിർ ഖാൻ, രൺബീർ കപൂർ, ആലിയ ഭട്ട്, കരീന കപൂർ, സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ തുടങ്ങി നിരവധി ബോളിവുഡ് താരങ്ങളുടെ വസതികളും ഈ മേഖലയിലാണ്. കൃതി സനോന്‍റെ പുതിയ പെന്‍റ് ഹൗസ് ഈ സെലിബ്രിറ്റി വീടുകളിലെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കടന്നുവരവായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

MUMBAI
bollywood
real estate
celebrity
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com