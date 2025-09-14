Entertainment

ലോകയിലെ കൗതുകം സോഫയിൽ നിന്നും സിംഹാസനത്തിലേക്ക്

മോഡലിങിൽ നിന്നും ലോക സംവിധായകൻ ഡൊമിനിക്ക് സി അരുൺ ഇദ്ദേഹത്തെ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിച്ചത് വെറുതേയായില്ല.
Shibin S Raghav Kattalan film

ഷിബിൻ എസ് രാഘവ്

Updated on

ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച വിജയത്തിലേക്കു കുതിക്കുന്ന ലോക സിനിമയിൽ പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ വശീകരിച്ച ഒരു കഥാപാതമുണ്ട്. ഒരുപേരോ ഒരു ഡയലോഗോ പോലുമില്ലാതെ ഒരു സോഫയിലിരുന്ന് അപ്പിയറൻസിലൂടെ മാത്രം പ്രേഷകരുടെ കൈയടി നേടിയ ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്. ഷിബിൻ എസ് രാഘവ് എന്നാണ് ഈ നടന്‍റെ പേര്. മലയാളിയും, തൃശൂർ സ്വദേശിയുമായ ഷിബിൻ ബോളിവുഡ് അടക്കം ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖനായ മോഡലാണ്. മോഡലിങിൽ നിന്നും ലോക സംവിധായകൻ ഡൊമിനിക്ക് സി അരുൺ ഇദ്ദേഹത്തെ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിച്ചത് വെറുതേയായില്ല.

അത്രമാത്രം സ്വീകാര്യത ഈ കഥാപാത്രത്തിനു ലഭിച്ചു. ഈ നടൻ വീണ്ടും ക്യാമറക്കുമുന്നിലെത്തുകയാണ്. വൻ വിജയം നേടിയ മാർക്കോക്കു ശേഷം ക്യൂബ്സ് എന്‍റർടൈൻമെന്‍റിന്‍റെ ബാനറിൽ ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിർമിച്ച് പോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കാട്ടാളൻ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഷിബിൻ അഭിനയിക്കുന്നത്.

ലോകയിൽ സോഫയിൽ ഇരുന്നു മാത്രമായിരുന്നു പ്രകടനമെങ്കിൽ കാട്ടാളനിൽ സിംഹാസനത്തിലെത്തിക്കുകയാണ് ഈ നടനെ. അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് ക്യൂബ്സ് എന്‍റർടൈൻമെന്‍റ് ഷിബിനു നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ആന്‍റണി വർഗീസ് (പെപ്പെ ) നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ അരങ്ങിലും അണിയറയിലും ഇന്ത്യൻ സ്കീനിലെ മികച്ച പ്രതിഭകളുടെ നിറസാന്നിധ്യമാണുള്ളത്. മാർക്കോക്കു മുകളിൽ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും, സാങ്കേതിക മികവുമായിട്ടാണ് കാട്ടാളൻ എത്തുക.

വൻ മുടക്കുമുതലിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ചിത്രീകരണം സെപ്റ്റംബർ അവസാനം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകുക.

film

