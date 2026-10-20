"ആയിരം വട്ടം മാപ്പ്": പഹൽഗാം പരാമർശത്തിൽ കന്നഡിഗരോട് സോനു നിഗം

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ഒക്റ്റോബർ 24-ലെ ബെംഗളൂരു സംഗീതപരിപാടിക്കു മുന്നോടിയായി, പഹൽഗാം പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ കന്നഡിഗരോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് ഗായകൻ സോനു നിഗം. പരിപാടിക്ക് അനുമതി നിഷേധിക്കണമെന്ന് കന്നഡ അനുകൂല സംഘടനയായ കർണാടക രക്ഷണ വേദികെ (കെആർവി) സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് വീഡിയോ സന്ദേശം.
"ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുകയും ആ ബന്ധം നിലനിൽക്കണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആയിരം വട്ടം മാപ്പ് പറയാനും മടിയില്ല" എന്ന് സോനു ആദ്യം കന്നഡയിൽ പറഞ്ഞു. "അറിയാതെ എന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. 30 വർഷമായി നിങ്ങൾ എനിക്കു തന്ന സ്നേഹത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും മേൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണ കയ്പ് പടർത്തരുത്"- അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2025 ഏപ്രിലിൽ ബെംഗളൂരുവിലെ ഈസ്റ്റ് പോയിന്റ് കോളജിലെ പരിപാടിക്കിടെ ഒരു കാണി കന്നഡ പാട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് സോനു നടത്തിയ പരാമർശമാണ് വിവാദമായത്. തന്റെ കരിയറിൽ നിരവധി കന്നഡ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിൽ കന്നഡ തന്നെ പാടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അന്നു തന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം മനോഭാവമാണ് പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിനു കാരണമായതെന്ന പരാമർശമാണ് വിവാദമായത്.
ഇതെത്തുടർന്ന് കർണാടകയിലുടനീളം വലിയ പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു. "കന്നഡിഗർ ഈ മുറിവ് മറന്നിട്ടില്ല" എന്നാണ് കെആർവി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി.എ. നാരായണ ഗൗഡ പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കുള്ള കത്തിൽ എഴുതിയത്. പരിപാടി നടത്തിയാൽ സംസ്ഥാനവ്യാപക പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്നും സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
'ദ റെവല്യൂഷൻ ഇന്ത്യ ടൂറി'ന്റെ ഭാഗമായി ഒക്റ്റോബർ 24-ന് വൈകിട്ട് ഏഴിന് തനിസാന്ദ്ര മെയിൻ റോഡിലെ ഭാരതീയ മാൾ ഓഫ് ബെംഗളൂരുവിലാണ് സോനു നിഗമിന്റെ പരിപാടി.