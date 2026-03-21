വാരണാസിയിലൂടെ വീണ്ടും ലോക സിനിമയെ വിസ്മയിപ്പിക്കാന്‍ രാജമൗലി

പി.ജി.എസ്. സൂരജ്
ലോക സിനിമാ ഭൂപടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ മേൽവിലാസം പൂർണ്ണമായും തിരുത്തിയെഴുതിയ ഇതിഹാസ സംവിധായകൻ എസ്. എസ്. രാജമൗലി മറ്റൊരു ദൃശ്യവിസ്മയവുമായി വീണ്ടുമെത്തുകയാണ്. സിനിമാലോകം ഇന്ന് ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമായ 'വാരണാസി'ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ബാഹുബലിക്കും ആർ.ആർ.ആറിനും ശേഷം രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം 2027-ൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തുമെന്നാണ് സിനിമാ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മുതൽമുടക്കിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം ഒരു ഗ്ലോബൽ ആക്ഷൻ അഡ്വഞ്ചർ ത്രില്ലറായാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
തെലുങ്ക് സൂപ്പർസ്റ്റാർ മഹേഷ് ബാബുവാണ് വാരണാസിയിലെ നായകൻ. ബോളിവുഡിൽ നിന്നും ഹോളിവുഡിലേക്ക് ചേക്കേറിയ പ്രശസ്ത താരം പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ഈ ചിത്രത്തിൽ നായികയായി എത്തുന്നു എന്നതും, മലയാളികളുടെ സ്വന്തം നടൻ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ ഒരു സുപ്രധാന വില്ലൻ വേഷത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നതും ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ താരമൂല്യം പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മഹേഷ് ബാബു 'രുദ്ര' എന്ന അതിസാഹസികനായ നായക കഥാപാത്രത്തിന് ജീവൻ നൽകുമ്പോൾ, പ്രിയങ്ക ചോപ്ര 'മന്ദാകിനി' എന്ന നായികയായും, പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ 'കുംഭ' എന്ന കരുത്തുറ്റ പ്രതിനായകനായും വെള്ളിത്തിരയിൽ വിസ്മയം തീർക്കും.
ബ്രഹ്മാണ്ഡ ക്യാൻവാസിൽ ഒരുങ്ങുന്ന 'വാരണാസി'
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന, അത്യന്തം അപകടം പിടിച്ച വഴികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹസികനായ നായകന്റെ കഥയാണ് വാരണാസി. ഹോളിവുഡിലെ ഇന്ത്യാന ജോൺസ് പരമ്പരകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആഖ്യാനശൈലിയായിരിക്കും ചിത്രത്തിനെങ്കിലും, അതിൽ ഭാരതീയ പശ്ചാത്തലവും പുരാണങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും പ്രകടമായിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസങ്ങളിലെ സമയയാത്ര (ടൈം ട്രാവൽ) പോലെയുള്ള സങ്കീർണ്ണവും കൗതുകമുണർത്തുന്നതുമായ ആശയങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഏകദേശം 1200 മുതൽ 1400 കോടി രൂപ വരെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അതായത്, നിർമ്മാണച്ചെലവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമ നാളിതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സംരംഭമായിരിക്കും വാരണാസി. ചിത്രീകരണ ലൊക്കേഷനുകളുടെ കാര്യത്തിലും ചിത്രം സമാനതകളില്ലാത്ത റെക്കോർഡുകളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സിനിമാ ഷൂട്ടിംഗുകൾക്ക് തികച്ചും അപ്രാപ്യമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന അന്റാർട്ടിക്കയിലെ മഞ്ഞുമലകളിലും, ആഫ്രിക്കയിലെ കൊടും വനാന്തരങ്ങളിലുമായാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സുപ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കൻ കാടുകളിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ യാതൊരുവിധ ഡ്യൂപ്പുകളുമില്ലാതെ അതിസാഹസികമായ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ചിത്രത്തിലെ താരങ്ങൾ തന്നെ അടുത്തിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള വിഷ്വൽ എഫക്ട്സും, ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് കാണാൻ തക്കവിധമുള്ള ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും കോർത്തിണക്കി ബോക്സോഫീസിൽ രാജമൗലി പുതിയൊരു സുനാമി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ അതിരുകൾ മായ്ച്ച പ്രതിഭ
ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്നാൽ അത് ബോളിവുഡ് മാത്രമാണെന്ന് ലോകം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദി സിനിമകൾ മാത്രം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അലിഖിത നിയമങ്ങളെയാണ് തന്റെ അസാമാന്യമായ പ്രതിഭകൊണ്ട് രാജമൗലി പൊളിച്ചെഴുതിയത്. തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമകളെ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാദേശിക ഭാഷയായ തെലുങ്ക് സിനിമകളെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തിച്ച ഈ ദീർഘദർശിയായ സംവിധായകൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ബ്രാൻഡാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ സിനിമ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമ്പോഴും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളം ഉയരുക സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ആ പ്രതീക്ഷകൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള, തികച്ചും അപ്രവചനീയമായ ഒരു ദൃശ്യവിസ്മയം വെള്ളിത്തിരയിൽ സമ്മാനിക്കുക എന്നതാണ് രാജമൗലിയുടെ സവിശേഷമായ ശൈലി. വളരെ ലളിതമായ കഥാതന്തുവിനെ വൈകാരികതയുടെയും സാങ്കേതിക തികവിന്റെയും അചഞ്ചലമായ പിൻബലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കഴിവ് അപാരമാണ്. തിയേറ്ററുകളിൽ ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ അതുല്യ പ്രതിഭയുടെ സിനിമാ ജീവിതം തികച്ചും പ്രചോദനാത്മകമാണ്.
ടെലിവിഷനിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിരയിലേക്ക്
സിനിമാ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് എസ്. എസ്. രാജമൗലിയുടെ വരവ്. പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്തായ വി. വിജയേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ മകനായ അദ്ദേഹം, പ്രഗത്ഭ സംവിധായകൻ കെ. രാഘവേന്ദ്ര റാവുവിന്റെ കീഴിൽ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായാണ് തന്റെ കരിയറിന്റെ ആദ്യ ചുവടുകൾ വെക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഈനാട് ടെലിവിഷനുവേണ്ടി 'ശാന്തി നിവാസം' എന്ന മെഗാ സീരിയൽ സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ സംവിധാന മികവ് മിനുക്കിയെടുത്തു. ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെ ഈ സുദീർഘമായ അനുഭവസമ്പത്തുമായാണ് അദ്ദേഹം വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്.
2001-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സ്റ്റുഡന്റ് നമ്പർ വൺ' ആണ് രാജമൗലിയുടെ ആദ്യ ചിത്രം. ജൂനിയർ എൻ.ടി.ആർ നായകനായ ഈ ചിത്രം അക്കാലത്തെ വലിയൊരു ബോക്സോഫീസ് വിജയമായിരുന്നു. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ ഈ ചിത്രം സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ രാജമൗലിക്ക് വലിയൊരു മേൽവിലാസം നേടിക്കൊടുത്തു. ആദ്യ സിനിമയുടെ വമ്പൻ വിജയം അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകി. പിന്നീട് സിംഹാദ്രി, സൈ, വിക്രമർകുഡു, യമദൊംഗ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ച സാമ്പത്തിക വിജയങ്ങൾ നേടി.
വിജയഗാഥകളുടെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം
രാജമൗലിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ നാഴികക്കല്ലുകളിൽ ഒന്ന് നടൻ പ്രഭാസുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ്. 'ഛത്രപതി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഇരുവരും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ചപ്പോൾ അതൊരു ചരിത്ര വിജയമായി മാറി. വൈകാരികതയും ആക്ഷനും നിറഞ്ഞ ആ ചിത്രം പ്രഭാസിനും രാജമൗലിക്കും വലിയൊരു താരപരിവേഷം നൽകി. പിന്നീട് വന്ന 'മഗധീര' എന്ന ചിത്രം രാജമൗലിയുടെ കരിയറിനെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. രാം ചരൺ നായകനായ ഈ പുനർജന്മ കഥ തെലുങ്ക് സിനിമയിലെ അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകളും പഴങ്കഥയാക്കി. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മികച്ച ഉപയോഗം ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രകടമായിരുന്നു.
അതിനുശേഷം ഒരു ഈച്ചയെ നായകനാക്കി അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയ 'ഈഗ' (നാൻ ഈ) എന്ന ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവിധാന മികവിന്റെയും ഭാവനാവിലാസത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യനല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ ജീവിയെ വെച്ച്, അതും മുൻനിര നായകന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ പ്രേക്ഷകരെ ഇത്രത്തോളം വൈകാരികമായി പിടിച്ചിരുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തു.
ബാഹുബലി: ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ വിസ്മയം
രാജമൗലി എന്ന സംവിധായകനെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാമേരുവാക്കി മാറ്റിയത് ബോക്സോഫീസ് റെക്കോർഡുകൾ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയ ബാഹുബലി സീരീസാണ്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തെ ബാഹുബലിക്ക് മുൻപും പിൻപും എന്ന് രണ്ടായി തിരിക്കാം എന്നാണ് നിരൂപകർ പറയുന്നത്. 2015-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ബാഹുബലി: ദി ബിഗിനിങ്', 2017-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ബാഹുബലി 2: ദി കൺക്ലൂഷൻ' എന്നീ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ബോക്സോഫീസിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പിടിച്ചുകുലുക്കി. പാൻ-ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് തന്നെ ജനകീയമാകുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ അഭൂതപൂർവ്വമായ വിജയത്തോടെയാണ്. ഈ വലിയ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി പ്രഭാസ് എന്ന നായകൻ നൽകിയ അചഞ്ചലമായ സമർപ്പണം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ചു വർഷങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ബാഹുബലിക്കായി മാറ്റിവെച്ചത്. കഥാപാത്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്കായി പ്രഭാസ് നടത്തിയ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസും ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. മഹേഷ്മതി എന്ന സാങ്കൽപ്പിക രാജ്യത്തിന്റെ ദൃശ്യഭംഗി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ എന്നെന്നേക്കുമായി പതിഞ്ഞു. കട്ടപ്പ എന്തിന് ബാഹുബലിയെ കൊന്നു എന്ന ഒറ്റ ചോദ്യം പ്രേക്ഷകരെ ഒന്നടങ്കം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ആദ്യമായി ആയിരം കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടം നേടിയ ചിത്രമായി ബാഹുബലി 2 മാറി. ശിവഗാമി, ഭല്ലാലദേവൻ, ദേവസേന തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം പ്രേക്ഷകർ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു.
ഓസ്കാർ തിളക്കത്തിൽ ആർ.ആർ.ആർ
ബാഹുബലിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ഉത്തരമായിരുന്നു ആർ.ആർ.ആർ. രാം ചരൺ, ജൂനിയർ എൻ.ടി.ആർ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്യ സമര പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു സാങ്കൽപ്പിക കഥയാണ് . ഈ ചിത്രം ബോക്സോഫീസിൽ പണംവാരിയത് മാത്രമല്ല, ചിത്രത്തിലെ 'നാട്ടു നാട്ടു' എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യമായി ഒരു ഓസ്കാർ അവാർഡും നേടിക്കൊടുത്തു. മികച്ച വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ്, ഗംഭീരമായ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ, അതിഗംഭീരമായ പശ്ചാത്തല സംഗീതം എന്നിവയെല്ലാം ഈ ചിത്രത്തെ ഒരു ഇതിഹാസമാക്കി മാറ്റി. ഹോളിവുഡിലെ അതികായന്മാർ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേക്കിങ് ശൈലിയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തി എന്നത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനാർഹമായ കാര്യമാണ്.
വൈകാരികതയുടെ മാന്ത്രികൻ
ഒരു സിനിമയുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മാവ് അതിലെ വൈകാരികതയാണെന്ന് രാജമൗലി ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യയും ഗ്രാഫിക്സും കേവലം ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും, കഥയിലെ വൈകാരികത പ്രേക്ഷകനുമായി സംവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രമായാലും അത് പരാജയപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. തിരക്കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം സിനിമയുടെ ഓരോ ഫ്രെയിമും മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുത്താറുണ്ട്. തന്റെ പിതാവ് വിജയേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ ശക്തമായ തിരക്കഥകൾക്ക്, സഹോദരനായ എം.എം. കീരവാണിയുടെ സംഗീതം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ആ രാജമൗലി മാജിക് പൂർണ്ണമാകുന്നത്.
അഭിനേതാക്കളിൽ നിന്ന് തനിക്ക് വേണ്ട പൂർണ്ണത ലഭിക്കുന്നത് വരെ രംഗങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിത്രീകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതി സിനിമയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ, വെറുമൊരു സംവിധായകൻ മാത്രമല്ല, വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം. അതിരുകളില്ലാത്ത ഭാവനയും അതിനൊത്ത കഠിനാധ്വാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ സിനിമയെ നെഞ്ചിലേറ്റും എന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ യശസ്സ് വാനോളം ഉയർത്തിയ ഈ സംവിധായകൻ വാരണാസിയിലൂടെ വീണ്ടും ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ, ആ മാന്ത്രിക കാഴ്ചയ്ക്കായി നമുക്കും അഭിമാനത്തോടെ കാത്തിരിക്കാം.