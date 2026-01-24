പുകയിലയുടെ പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ 40 കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം; വേണ്ടെന്ന് സുനിൽ ഷെട്ടി

പുകയിലയുടെ പരസ്യത്തിനായി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 40 കോടി രൂപ നിരസിച്ച് ബോളിവുഡ് താരം സുനിൽ ഷെട്ടി. താൻ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന് സുനിൽ ഷെട്ടി പ്രതികരിച്ചു. താൻ സിനിമയിലെത്താൻ കാരണം തന്റെ ആരോഗ്യമാണെന്നും അതിനാൽ തന്റെ ശരീരത്തെ ഒരു ആരാധനാലയമായി കാണുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.
പരസ്യത്തിലഭിനയിക്കാൻ 40 കോടി വാഗ്ദാനവുമായെത്തിയവരോട് താനിതിൽ വീണു പോവുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് സുനിൽ ഷെട്ടി പറയുന്നു. പണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും താനങ്ങനെ ചെയ്യില്ല.
താൻ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒന്നും ചെയ്യില്ല. പുകയില ബ്രാൻഡുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തോടും മന:സാക്ഷിയോടും ചെയ്യുന്ന അനീതിയാകുമെന്നും സിനിമയുടെയോ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷന്റെയോ കാര്യത്തിൽ താന് പ്രസക്തനല്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ 17 മുതൽ 20 വയസുള്ളവർ നൽകുന്ന സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമാണ് തനിക്ക് വലുതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. പീപ്പിങ് മൂൺ എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിലാണ് സുനിൽ ഷെട്ടിയുടെ പ്രതികരണം.