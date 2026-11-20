ജെയിംസ് ബോണ്ട് എന്ന വിഖ്യാത ചാരകഥാപാത്രത്തിന് പുതിയ മുഖമായി ഇംഗ്ലീഷ് നടൻ റോബർട്ട് പാറ്റിൻസൺ എത്തുമ്പോൾ 007 സിനിമകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുമുണ്ട് ഒരു കൗതുകകരമായ ബന്ധം. നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് റോജർ മൂർ ബോണ്ട് ആയി എത്തിയ 'ഒക്റ്റോപസി' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ചിത്രീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂർ. തടാകങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളും രാജകീയ പ്രൗഢിയും നിറഞ്ഞ ഈ നഗരം വീണ്ടും ജെയിംസ് ബോണ്ട് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.
നവംബർ 16നാണ് ആമസോൺ എംജിഎം സ്റ്റുഡിയോസ് റോബർട്ട് പാറ്റിൻസണെ പുതിയ ജെയിംസ് ബോണ്ട് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗിന് പകരക്കാരനായെത്തുന്ന പാറ്റിൻസൺ ഔദ്യോഗിക ബോണ്ട് സിനിമകളിൽ 007 ആയി വേഷമിടുന്ന ഏഴാമത്തെ നടനാണ്.
പുതിയ ബോണ്ടിന്റെ വരവോടെ 007 വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയുമ്പോൾ പഴയ ബോണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രകൾക്കും പ്രാധാന്യമേറുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഈ പരമ്പരയുമായി ഏറ്റവും ശക്തമായ ബന്ധമുള്ളത് ഉദയ്പൂരിനാണ്.
ഉദയ്പൂരിലെത്തിയ 007
1983ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഒക്റ്റോപസി'യുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി 1982 സെപ്റ്റംബറിലാണ് റോജർ മൂറും സംഘവും ഉദയ്പൂരിലെത്തിയത്. ജോൺ ഗ്ലെൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ ഷെഡ്യൂളിൽ നഗരത്തിലെ നിരവധി ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. പിച്ചോള തടാകവും അതിലെ ദ്വീപുകളിലെ കൊട്ടാരങ്ങളും സിനിമയുടെ ദൃശ്യഭംഗിക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി.
താജ് ലേക്ക് പാലസ്
പിച്ചോള തടാകത്തിലെ ജഗ് നിവാസ് ദ്വീപിലുള്ള താജ് ലേക്ക് പാലസാണ് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഇടങ്ങളിലൊന്ന്. ഒക്റ്റോപസിയുടെ ദ്വീപിലെ വസതിയായാണ് ഈ വെണ്ണക്കൽ കൊട്ടാരം ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. യന്ത്രവൽകൃത മുതലയുടെ രൂപത്തിലുള്ള വാഹനത്തിൽ ബോണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രംഗം സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ദൃശ്യമാണ്. ഇന്ന് താജ് ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിൽ ആഡംബര ഹോട്ടലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊട്ടാരം ബോട്ട് യാത്രയിലൂടെ തടാകത്തിൽ നിന്ന് കാണാം.
ജഗ് മന്ദിർ പാലസ്
പിച്ചോള തടാകത്തിലെ മറ്റൊരു ദ്വീപിലുള്ള പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജഗ് മന്ദിർ പാലസും ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. മനോഹരമായ മാർബിൾ നിർമിതികളും കൊത്തുപണികളുമുള്ള കൊട്ടാരം സിനിമയിലെ ദ്വീപ് പശ്ചാത്തലത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഷാജഹാന്റെ ജീവിതവുമായി ചരിത്രപരമായ ബന്ധമുള്ള ഇടം കൂടിയാണിത്.
മൺസൂൺ പാലസ്
സജ്ജൻഗഡ് പാലസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൺസൂൺ പാലസ് ചിത്രത്തിൽ കമാൽ ഖാന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പുറംദൃശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചു. ഉദയ്പൂരിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കുന്നിൻമുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കൊട്ടാരം നഗരത്തിന്റെയും തടാകങ്ങളുടെയും വിശാലമായ കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിക്കുന്നു.
ശിവ് നിവാസ് പാലസ്
സിറ്റി പാലസ് സമുച്ചയത്തിലുള്ള ശിവ് നിവാസ് പാലസാണ് സിനിമയിൽ ബോണ്ട് താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. കമാൽ ഖാനുമായി ബാക്ക്ഗാമൺ കളിക്കുന്ന രംഗവും ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചു. ഇന്ന് പൈതൃക ഹോട്ടലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊട്ടാരം പഴയ രാജകീയ വാസ്തുവിദ്യയുടെ മനോഹാരിത നിലനിർത്തുന്നു.
ഗംഗൗർ ഘട്ടും പഴയ നഗരവും
പിച്ചോള തടാകത്തിന്റെ തീരത്തുള്ള ഗംഗൗർ ഘട്ടും ഉദയ്പൂരിലെ പഴയ നഗരത്തിലെ തെരുവുകളും ചിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോണ്ടിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷാ പിന്തുടരൽ രംഗങ്ങളും നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ തെരുവുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും സിനിമയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്.
പുതിയ ബോണ്ടിന്റെ വരവിനായി ലോകം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ, നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് 007ന്റെ സാഹസികതയ്ക്ക് പശ്ചാത്തലമായ ഉദയ്പൂർ സിനിമാ പ്രേമികൾക്കും യാത്രികർക്കും ഒരുപോലെ ആകർഷകമായ ഇടമായി തുടരുകയാണ്.