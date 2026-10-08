കന്നഡ സിനിമയുടെ ‘ഡിംപിൾ ക്യൂൻ’; ആരാണ് രചിത റാം?

കന്നഡ സിനിമയെ അറിയുന്നവർക്ക് രചിത റാം എന്ന പേര് പുതുമയുള്ളതല്ല. എന്നാൽ ‘കൂലി’യിലൂടെ രജനികാന്തിനൊപ്പം എത്തിയതോടെ കന്നഡയുടെ 34കാരിയായ ഈ താരസുന്ദരി കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്കെത്തി. ആരാധകർ സ്നേഹത്തോടെ ‘ഡിംപിൾ ക്യൂൻ’ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രചിത ഇന്ന് കന്നഡ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പരിചിതമായ നായികമുഖങ്ങളിലൊന്നാണ്.
ടെലിവിഷനിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക്
1992 ഒക്റ്റോബർ മൂന്നിന് ബിന്ദിയ രാം എന്ന പേരിലാണ് രചിത ജനിച്ചത്. അഭിനയത്തിന് മുമ്പ് ഭരതനാട്യം നർത്തകിയെന്ന നിലയിലും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. അമ്പതിലധികം വേദികളിൽ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രചിതയുടെ അഭിനയയാത്ര ടെലിവിഷനിലൂടെയാണ് ശക്തമായത്. ‘അരസി’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കന്നഡ സീരിയലുകളിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകർ താരത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത്.
എന്നാൽ രചിതയുടെ ലക്ഷ്യം സിനിമയായിരുന്നു. 2013ൽ ദർശനൊപ്പം ‘ബുൾബുൾ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബിഗ് സ്ക്രീനിലെത്തിയ രചിതയ്ക്ക് പിന്നീട് തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തോടെ കന്നഡ സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയ നായികമാരുടെ നിരയിലേക്ക് രചിതയും എത്തി.
കന്നഡയിലെ മുൻനിര നായിക
‘റണ്ണ’, ‘ചക്രവ്യൂഹ’, ‘പുഷ്പക വിമാനം’, ‘ഭർജരി’, ‘അയോഗ്യ’, ‘സീതാരാമ കല്യാണ’, ‘നടസാർവഭൗമ’, ‘ക്രാന്തി’ തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ രചിത തന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു. ദർശൻ, സുദീപ്, പുനീത് രാജ്കുമാർ, ശിവരാജ്കുമാർ, ഉപേന്ദ്ര, ഗണേഷ്, ധ്രുവ സർജ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട കരിയറിൽ കന്നഡ സിനിമയിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായി മാറിയ രചിതയ്ക്ക് ഫിലിംഫെയർ പുരസ്കാരവും മൂന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ മൂവി പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രജനികാന്തിനൊപ്പം ‘കൂലി’
രചിതയുടെ കരിയറിൽ മറ്റൊരു വലിയ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ ‘കൂലി’. രജനികാന്ത് നായകനായ ചിത്രത്തിലൂടെ തമിഴിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച രചിതയ്ക്ക് കന്നഡയ്ക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള വലിയ വാതിലാണ് തുറന്നത്. ചിത്രത്തിലെ കല്യാണി എന്ന വില്ലൻ കഥാപാത്രം താരത്തിന് പുതിയൊരു സ്ക്രീൻ ഇമേജ് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു.
‘കൂലി’ക്ക് പിന്നാലെ തെലുങ്കിലും വലിയ അവസരങ്ങളാണ് രചിതയെ തേടിയെത്തുന്നത്. ചിരഞ്ജീവി നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലും താരം പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.
എന്തുകൊണ്ട് ‘ഡിംപിൾ ക്യൂൻ’?
സിനിമകൾക്കപ്പുറവും രചിതയ്ക്ക് വലിയ ആരാധകവൃന്ദമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളും സ്വാഭാവികമായ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസുമാണ് ആരാധകർക്കിടയിൽ താരത്തിന് ‘ഡിംപിൾ ക്യൂൻ’ എന്ന വിശേഷണം നേടിക്കൊടുത്തത്. 2026ലെ ജന്മദിനത്തിൽ ബെംഗളൂരുവിലെ വീട്ടിന് മുന്നിൽ താരത്തെ കാണാൻ വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് എത്തിയത്.
അവിടെ ആരാധകരുമായുള്ള സെൽഫിക്കിടെ ഒരു ആരാധകൻ രചിതയുടെ കവിളിൽ പിടിച്ച സംഭവം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ രചിത പിന്നീട് പ്രതികരിക്കുകയും ആരാധകന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റായ ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
കന്നഡ സിനിമയിലെ ജനപ്രിയ നായികയിൽ നിന്ന് പാൻ-ഇന്ത്യൻ താരമായി വളരുകയാണ് രചിത റാം. ‘ഡിംപിൾ ക്യൂൻ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സ്വപ്ന സുന്ദരിക്ക് പിന്നാലെയാണ് പാൻ-ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം ഇപ്പോൾ. അവിവാഹിതയായ രചിതയുടെ ഓരോ വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ആരാധകർ കണ്ണിലെണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ്.