Entertainment

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം; 'ടോക്സിക്' റിലീസ് മാറ്റി

മാർച്ച് 19 നായിരുന്നു ആഗോള തലത്തിൽ ടോക്സിന്‍റെ റിലീസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്
toxic movie release postponed

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം; 'ടോക്സിക്' റിലീസ് മാറ്റി

Updated on

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ടോകിസിക്കിന്‍റെ ആഗോള റിലീസ് തീയതി മാറ്റി. കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസുമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നത്. മാർച്ച് 19 ന് റിലീസ് ചെയ്യാനിരുന്ന ചിത്രം ജൂൺ 4 ലേക്കാണ് മാറ്റിയത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന വിതരണ പങ്കാളികളിലൊന്നായ ഫാർസ് ഫിലിംസിന്‍റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഈ തീരുമാനം. ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന വിപണികളിലൊന്നായ ഗൾഫ് മേഖലയിലുടനീളം നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ സിനിമാ പ്രദർശനത്തെ മോശമായി ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന വിലയിരുത്തലിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നീക്കം.

ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ സിംഗിൾ ആയ തബാഹി മാർച്ച് 2-ന് പുറത്തിറക്കാൻ സജ്ജമായിരുന്നെങ്കിലും, നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രെമോഷനടക്കം മാറിവച്ചതായി അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. മാർച്ച് 8-ന് ബെംഗളൂരിൽ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്താനിരുന്ന വൻ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് പരിപാടികൾക്ക് മുന്നോടിയായാണ് അറിയിപ്പ്.

movie
release
Yash
Toxic
geethu mohandas

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com