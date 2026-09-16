ടോക്സിക് ഒടിടിയിലേക്ക്; സെപ്റ്റംബർ 25 മുതൽ ചിത്രം പ്രദർശനം ആരംഭിക്കും

തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പർ താരം യഷിനെ നായകനാക്കി ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ടോക്സിക്. വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും വഴിവച്ച് ചിത്രം ആഗോള തലത്തിൽ 300 കോടി നേടിയിരുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് 26 നാണ് ചിത്രം മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, കന്നഡ, ഇംഗ്ലീഷ്, തെലുങ്ക് എന്നീ ഭാഷകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തത്. നയൻതാര, കിയാര അദ്വാനി, ഹുമ ഖുറേഷി, താര സുതാരിയ, രുക്മിണി വസന്ത് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ താരനിരയും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
ആളുകൾ ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റിലീസാനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരു്നനു ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 25 നാണ് ചിത്രം ഒടിടിയിലെത്തുക. സീ5 ലൂടെയാണ് പ്രദർശനം.