പ്രണയം പൂവണിഞ്ഞു; വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും-രശ്മിക മന്ദാനയും വിവാഹിതരായി

ഹൈദരാബാദ്: രശ്മിക മന്ദാനയും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും വിവാഹിതരായി. രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിലുള്ള മെമൊന്റോസ് ബൈ ഐടിസിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ തെലുങ്കു ആചാരപ്രകാരമുള്ള വിവാഹം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10.10ന് നടന്നു. രശ്മികയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത കൊടവ ആചാരപ്രകാരമുള്ള ചടങ്ങുകൾ വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് നടക്കും.
അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഏതാനും അടുത്ത സിനിമപ്രവർത്തകർ അടക്കം 400 ഓളം പേരാണ് വിവാഹത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.
ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് സ്വകാര്യചടങ്ങിലായിരുന്നു ഇരുവരും വിവാഹനിശ്ചയം നടത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് രശ്മിക-വിജയ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ രാജസ്ഥാനിലെത്തിയത്. ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിലായി വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഹൽദി, സംഗീത് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ ചടങ്ങുകളുടെയും വിവാഹച്ചടങ്ങുകളുടെയും ചിത്രങ്ങൾക്കായി ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.