''അവസാനത്തെ ടെസ്റ്റും പാസ്സായട'', ശ്രീരാമനോട് മമ്മൂട്ടി

രോഗം ഭേദമായ വിവരം മമ്മൂട്ടി ഫോണിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് എഴുത്തുകാരനും നടനുമായ വി.കെ. ശ്രീരാമന്‍റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്...
രോഗം ഭേദമായ വിവരം മമ്മൂട്ടി ഫോണിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് എഴുത്തുകാരനും നടനുമായ വി.കെ. ശ്രീരാമന്‍റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്...

ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനൊപ്പം വി.കെ. ശ്രീരാമൻ പങ്കുവച്ച ചിത്രങ്ങൾ.

Updated on

നിന്നെ ഞാൻ കൊറേ നേരായീലോ വിളിക്കണ് ? നീ വളരെ ബിസി ആണ് ആണ് ലേ?

"ബിസിആയിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിയ്ക്കായിരുന്നു ഓട്ട്രഷേല് .ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കാരണം ഫോണടിച്ചത് അറിഞ്ഞില്ല. "

കാറോ ?

"ഡ്രൈവൻ വീട്ടിപ്പോയി. ഇന്ദുചൂഡൻ് സ് പ്രദർദശനത്തിന് വന്നതാ. അത് കഴിഞ്ഞ് , അമൃതേം കഴിഞ്ഞേ ചെറുവത്താനിക്ക് പോവാമ്പറ്റു.

അപ്പ അവൻ പോയി..''

ഡാ ഞാൻ വിളിച്ചതെന്തിനാന്ന് ചോദിക്ക്.. .നീ

" എന്തിനാ?"

അവസാനത്തെ ടെസ്റ്റും പാസ്സായട

"ദാപ്പോവല്യേ കാര്യം ?ങ്ങള് പാസ്സാവുംന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു. "

നീയ്യാര് പടച്ചോനോ?

"ഞാൻ കാലത്തിനു മുമ്പേ നടക്കുന്നവൻ. ഇരുളിലും വെളിച്ചത്തിലും മഴയിലും വെയിലിലും വടിയോ കുടയോ ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ"

...........

"എന്താ മിണ്ടാത്ത്. ?"

ഏതു നേരത്താ നിന്നെ വിളിക്കാൻ തോന്നിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ.

യാ ഫത്താഹ്

സർവ്വ ശക്തനായ തമ്പുരാനേ

കാത്തു കൊള്ളണേ !

Mammootty

