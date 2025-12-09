കൊച്ചി: ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാഗത ചികിത്സ രീതിയാണ് ആയുർവേദ ചികിത്സ. വാര്ധക്യത്തെ ചെറുത്ത് ചുളിവില്ലാത്തെ ചർമം ഭംഗിയായി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ചികിത്സയാണ് രസായന ചികിത്സ. ഈ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതോടെ വാർധക്യം മന്ദഗതിയാവുകയും ചെറുപ്പം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഔഷധക്കൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതോടെ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രതിരോധശേഷി, ദീർഘകാല ചൈതന്യം എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു.
ബ്രഹ്മി, അശ്വഗന്ധ, അംല, മഞ്ഞൾ എന്നിവ ചേർത്തുള്ള മിശ്രിതമാണ് രസായന ചികിത്സ.
പ്രായം കൂടുതോറും തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പേരുകേട്ട ഔഷധമാണ് ബ്രഹ്മി. ഇതിന്റെ ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ഗുണങ്ങളും നാഡീ ആശയവിനിമയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോടെ ഓർമ ശക്തി കൂട്ടുന്നു.
ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും, ശക്തിയെയും സഹിഷ്ണുതയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമർദം കുറച്ച് ചെറുപ്പത്തെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
: സ്ത്രീകൾക്ക് ഫൈറ്റോ ഈസ്ട്രജനിക് പിന്തുണ നൽകുന്നു. ആർത്തവ വിരാമ പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നു, ഹോർമോൺ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നു.
ആയുർവേദത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രസായനങ്ങളിൽ ഒന്ന്. പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, ഡിഎൻഎയെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് നാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാന്ദ്രീകൃത വിറ്റാമിൻ സി പ്രവർത്തനം നൽകുന്നു.
വിട്ടുമാറാത്ത വീക്കം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.
ഊർജം, സ്റ്റാമിന, മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ പ്രവർത്തനം എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ഈ ഔഷധക്കൂട്ട് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ വാർധക്യചിന്തയെ ചെറുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.