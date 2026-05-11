ദുബായ്: ദുബായിലെ പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്റെ ഈ സീസൺ മെയ് 31 വരെ നീട്ടി. നേരത്തെ മെയ് 10-ന് സീസൺ അവസാനിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്.
സന്ദർശകരുടെ തിരക്കും ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളും പരിഗണിച്ച് മൂന്നാഴ്ച കൂടി നീട്ടാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. വേനൽ അവധിക്കു ശേഷം ഒക്ടോബറിലായിരിക്കും അടുത്ത സീസൺ ആരംഭിക്കുക.
പ്രവർത്തന സമയം:
വെള്ളി, ശനി: വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ പുലർച്ചെ 1 മണി വരെ.
ഞായർ മുതൽ വ്യാഴം വരെ: വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെ.
ആഗോള ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ
99 ദിർഹം വണ്ടർ പാസ്: കാർണിവലിലെ എല്ലാ റൈഡുകളിലും പരിധിയില്ലാതെ കയറാൻ സാധിക്കുന്ന 'വണ്ടർ പാസ്' വെറും 99 ദിർഹത്തിന് ലഭ്യമാണ്. ഓൺലൈനായും നേരിട്ടും ഈ പാസ് വാങ്ങാം.
പുതിയ റൈഡുകൾ: ഈ സീസണിൽ ടൊറന്റോ ടൊർണാഡോ, കേപ് ഗിൽഡേഴ്സ്, റിയോ റോക്കറ്റ്,ഡെസേർട് ഡാഷേർസ്, യോർക്ക് ബൈക്കേഴ്സ് എന്നീ അഞ്ച് പുതിയ റൈഡുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഫാമിലി ഓഫർ: ഒരു ടിക്കറ്റിന്റെ വിലയിൽ (30 ദിർഹം) കുടുംബത്തിലെ നാല് പേർക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്ന പ്രത്യേക ഓഫറും നിലവിലുണ്ട് (ഞായർ മുതൽ വ്യാഴം വരെ).
ലിറ്റിൽ വണ്ടറേഴ്സ്: കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ ഇൻഡോർ പ്ലേ ഏരിയയും സജീവമാണ്.