Lifestyle

കിഡ്നി സ്റ്റോണിന് റാസ്ബെറി പഴങ്ങള്‍ ഉത്തമം

ഈ കടും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ബെറി വൃക്കയുടെ സംരക്ഷകനാകുന്നു
Eating Raspberries Help Prevent Kidney Stones

Raspberries

Updated on

കൊച്ചി: വൃക്കയുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പോഷകസമൃദ്ധമായ പഴമാണ് റാസ്ബെറി. ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റുകളും പോഷകമൂല്യവും കൊണ്ട് ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. വിട്ടുമാറാത്ത വൃക്കരോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകൾ പോലും ഈ പഴം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ മാറുമെന്ന് പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കടും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ബെറി വൃക്ക കലകളുടെ സംരക്ഷകനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും വൃക്കരോഗത്തെ ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മൃഗങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ ഇത് തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ചോക്ലേറ്റ്, ചീര, ബീറ്റ്റൂട്ട് തുടങ്ങിയ ഓക്സലേറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രകൃതിദത്ത സംയുക്തങ്ങൾ ഇവയിൽ കുറവാണ്. മറ്റ് ചില പഴങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് റാസ്ബെറിയിൽ ഓക്സലേറ്റുകൾ കുറവാണ്. ബെറിയിൽ ഏകദേശം 92 ശതമാനം വെള്ളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പഴങ്ങള്‍ കഴിക്കുമ്പോൾ അധിക ജലാംശം നൽകുന്നു. കാലക്രമേണ വൃക്കകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന വിഷവസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.അതു കൊണ്ട് വൃക്കയിലെ പുറന്തള്ളാന്‍ ഈ പഴം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

റാസ്ബെറിയിൽ നാരുകൾ, ആന്‍റി- ഓക്‌സിഡന്‍റുകൾ, വിറ്റാമിൻ സി, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവ ധാരാളമുണ്ട്. ഈ പഴങ്ങള്‍ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഭക്ഷണമാണ്. റാസ്ബെറിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്‍റി- ഓക്‌സിഡന്‍റുകളുടെ ഉയർന്ന അളവ് ശരീരത്തിലെ ഓക്‌സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പഴങ്ങൾ നേരിട്ട് അല്ലാതെ സ്മൂത്തി ആക്കിയും ഉപയോഗിക്കാം.

Health
kidney stone
life style diseases

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com