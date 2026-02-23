കൊച്ചി: നമ്മള് നിത്യവും കഴിക്കുന്ന പഴവര്ഗങ്ങളില് കറുവപ്പട്ട പൊടി വിതറുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. ഒരു നുള്ള് കറുവപ്പട്ട ചേർക്കുന്നത് പഴങ്ങളുടെ രുചി വർധിപ്പിക്കാന് സഹായിക്കും. ഇത് രുചി വർധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കും. മിക്ക പഴങ്ങളും പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു ലളിതമായ രൂപമാണ്, ഇത് വേഗത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ വർധനവിന് കാരണമാകുന്നു.
കറുവപ്പട്ട ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയുടെ വർധനവ് കുറയ്ക്കും, കാരണം കറുവപ്പട്ട കോശങ്ങളിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്തത്തിലെ നല്ല പഞ്ചസാരയെ നിലനിര്ത്തുന്നു. കറുവപ്പട്ടയിൽ പോളിഫെനോളുകളും ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളും ഉണ്ട്, അത് ദഹനത്തിന് മികച്ചതാണ്.
പഴങ്ങൾക്കൊപ്പം കറുവപ്പട്ട കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ
1. ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
ഹെൽത്ത്ലൈൻ അനുസരിച്ച്, കറുവപ്പട്ട മോശം കൊളസ്ട്രോളിന്റെയും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിന്റെയും അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ ധാതുക്കളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
2. ശക്തമായ ആന്റി-ഓക്സിഡന്റുകൾ
കറുവപ്പട്ടയിൽ പോളിഫെനോൾസ് പോലുള്ള ആന്റി-ഓ ക്സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ശരീരത്തിലെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദത്തെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
3. പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെ രുചി വർധിപ്പിക്കൽ
കറുവപ്പട്ട പഴങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ആപ്പിൾ, വാഴപ്പഴം, സരസഫലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കലോറിയോ പഞ്ചസാരയോ ചേർക്കാതെ ചൂടുള്ളതും മധുരമുള്ളതുമായ രുചി നൽകുന്നു.
4. ദഹനവും പ്രതിരോധശേഷിയും
കറുവപ്പട്ട ദഹന എൻസൈമുകളുടെ സ്രവത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും, ഇത് പലപ്പോഴും ഉയർന്ന ഫൈബർ പഴങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വയറുവേദന, ദഹനക്കേട്, ദഹനനാളത്തിലെ അസ്വസ്ഥത എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.