എച്ച്ഐവി: സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അത്യന്തം അപകടകരം

വീണാ ജോർജ്
ആരോഗ്യമന്ത്രി
പ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടമാക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷൻസി വൈറസ് എന്ന എച്ച്ഐവിക്കെതിരേ അതീവ ജാഗ്രത പുലര്ത്തണം. സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില് അത്യന്തം അപകടകരമാണിത്. ചെറുപ്പക്കാര് ചതിക്കുഴിയില്പ്പെട്ട് രോഗികളാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത്. കണക്കുകള് പ്രകാരം പുതിയതായി എച്ച്ഐവി അണുബാധിതര് ആകുന്നവരില് 15നും 24നും ഇടയില് പ്രായമുള്ളവര് 2022 മുതല് 2024 വരെ യഥാക്രമം 9 ശതമാനം, 2 ശതമാനം, 14.2 ശതമാനം എന്ന തോതിലാണ്.
2025 ഏപ്രില് മുതല് ഒക്റ്റോബര് വരെയുള്ള കാലയളവില് തന്നെ 15.4 ശതമാനം ആണ് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള പുതിയ അണുബാധിതര്. ഇത് മനസിലാക്കിക്കൊണ്ട് യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജിതപ്പെടുത്തണം. എച്ച്ഐവി പിടിപെടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില് കൂടി കടന്നുപോയിട്ടുള്ള കൂടുതല് ആളുകളെ എത്രയും നേരത്തേ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കി അവര്ക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ നല്കുന്നതിനുമാണ് മുന്ഗണന നല്കുന്നത്.
എച്ച്ഐവി നേരത്തേ കണ്ടെത്തി ശരിയായ രീതിയില് ചികിത്സ എടുക്കുകയാണെങ്കില് ആ വ്യക്തിയില് നിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് അണുബാധ പകരാത്ത വിധം അണുവിനെ നിരവീര്യമാക്കാന് സാധിക്കും. എച്ച്ഐവി പ്രതിരോധം, നിയന്ത്രണം അണുബാധിതരുടെ ചികിത്സ, പരിചരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കേരള സംസ്ഥാന എയ്ഡ്സ് കണ്ട്രോള് സൊസൈറ്റി വിവിധ പദ്ധതികളാണ് നടത്തി വരുന്നത്.
എത്രകാലം ജീവിച്ചാലും അത്രയും നാള് ഗുണനിലവാരമുള്ള ജീവിതം ഉറപ്പുവരുത്താനാകണം. മാരകമായ പല രോഗങ്ങളില് നിന്നും നമുക്കു തന്നെ പ്രതിരോധം തീര്ക്കാനാകും. രോഗമുക്തമായ ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കാം. എല്ലാവരും ഇതിന്റെ അംബാസഡര്മാരാകണം. ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളില് നിന്നും മുക്തമാകുന്നതിന് കേരളം വെല്നസ് മിഷനിലേക്കു പോകുകയാണ്. വ്യായാമം ചെയ്യുക, നല്ല ആഹാരം കഴിക്കുക, നന്നായി ഉറങ്ങുക, നല്ല ആരോഗ്യ ശീലങ്ങള് വളര്ത്തുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എല്ലാവരും അതില് പങ്കാളികളാകണം. കേരളം എച്ച്ഐവി സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാണെങ്കിലും തൊഴിലിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായി മലയാളികള് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കുടിയേറുന്നതും, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും ആളുകള് വര്ധിച്ച തോതില് കേരളത്തിലേക്കു കുടിയേറുന്നതും നമ്മുടെ എച്ച്ഐവി വ്യാപന സാധ്യത വര്ധിപ്പിക്കുന്നു. എച്ച്ഐവി നാല് മാര്ഗങ്ങളിലൂടെയാണ് പകരുന്നത്. എച്ച്ഐവി അണുബാധയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെടുക, അണുവിമുക്തമാകാത്ത സിറിഞ്ചും സൂചിയും പങ്കുവച്ച് മയക്കു മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക, അണുബാധയുള്ള രക്തം സ്വീകരിക്കുക, എച്ച്ഐവി അണുബാധയുള്ള ഗര്ഭിണിയില് നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്ക് എന്നിവയാണ് ആ മാര്ഗങ്ങള്.
(വിവേകാനന്ദ ജയന്തി ദേശീയ യുവജന ദിനം സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രശേഖരന് നായര് സ്റ്റേഡിയത്തില് നിര്വഹിച്ച് സംസാരിച്ചത്).