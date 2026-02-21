ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങള്‍ അപകടകാരികള്‍

കൊച്ചി: ദിനംപ്രതി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഭക്ഷണം ഓണ്ലൈന് സംവിധാനം വഴി വീട്ടില് വരുത്തി കഴിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം ഓണ്ലൈനായി വാങ്ങിക്കഴിക്കുമ്പോള് ഭക്ഷണവിതരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം നമ്മള് കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലാണെങ്കില് അപകടകാരിയാണെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
ഭക്ഷണ വിതരണങ്ങളിൽ കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ വളരെ സാധാരണമാണ്, മിക്ക ആളുകളും അവ അടുക്കളകളിൽ അടുക്കി വെയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടുതവണ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവ സൗകര്യപ്രദവും നിരുപദ്രവകരവുമാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഭാവിയില് ഇതുമൂലം പല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധര് പറയുന്നു.
കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറുകള് മലിനമായ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പുനരുപയോഗിച്ചാണ് പലപ്പോഴും കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മിക്കുന്നത്. പഴയ ടിവികൾ, റിമോട്ടുകൾ പോലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ, പിവിസി സ്ക്രാപ്പുകൾ എന്നിവയില് നിന്നാവാം. ഇതില് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉല്പ്പന്നത്തില് ഭക്ഷ്യവസ്തുകള് ശേഖരിക്കാന് ഗുണകരമല്ല. വിവിധ താഴ്ന്ന ഗ്രേഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ മിശ്രിതം മറയ്ക്കാൻ പൊതുവെ കറുത്ത ചായവും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കറുത്ത നിറമുള്ള ചായം ഈ പെട്ടികൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ മറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം, എണ്ണമയമുള്ള കറികളോ അസിഡിറ്റി ഉള്ള വിഭവങ്ങളോ ഈ പാത്രങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ, അവയ്ക്ക് ദോഷകരമായ രാസവസ്തുക്കൾ പുറത്തുവിടാൻ കഴിയും. കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക്, പ്രത്യേകിച്ച് മൈക്രോവേവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡുകളുടെയോ കൊഴുപ്പുകളുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ, ദോഷകരമായ സംയുക്തങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നു. ഇത് ശരീരത്തിന് ഹാനികരമാണ്. എല്ലാ കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനങ്ങളും അപകടകരമല്ല. നിലവാരമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഉല്പ്പന്നങ്ങളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.
ഭക്ഷണ ഡെലിവറിക്ക് സാധാരണ ഉയര്ന്നതരം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപൂര്വമാണ്. അല്ലെങ്കില് ബ്രാന്ഡഡ് റെസ്റ്റോറന്റുകളിലെ ഫുഡ് ആയിരിക്കണം. നിലവാരം കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിന്റെ ഉപയോഗം മൂലം കുട്ടികളിൽ ഹോർമോൺ തകരാറുകൾ, ന്യൂറോടോക്സിസിറ്റി തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പേപ്പർ പാത്രങ്ങളും സുരക്ഷിതമല്ല, കാരണം അവയിൽ മിക്കതിലും നേർത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ലൈനിംഗ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.