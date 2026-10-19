ഉദരാശയ കാൻസറിനെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാം; ലക്ഷണങ്ങൾ

(പ്രസിഡന്റ്, അസോസിയേഷന് ഒഫ് സര്ജിക്കല് ഗ്യാസ്ട്രോ എന്ട്രോളജിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് കേരള)
ഉദരാശയ കാൻസറുകൾ അഥവാ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇന്റസ്റ്റൈനൽ കാൻസറുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ്. അന്നനാളം, ആമാശയം, ചെറുകുടൽ, വൻകുടൽ, കരൾ, പിത്തസഞ്ചി, പാൻക്രിയാസ് തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അർബുദങ്ങളെയാണ് പൊതുവായി ഈ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. കാൻസർ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗവും. എന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് കണ്ടെത്തിയാൽ പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാനും പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാനും സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഉദരാശയ കാൻസറുകൾ.
നിർഭാഗ്യവശാൽ, പലപ്പോഴും രോഗം ഏറെ മൂർച്ഛിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് പലരും ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നത് എന്നതാണ് നാം നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. കാൻസർ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ശരീരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല. അത് പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം ചില സൂചനകൾ നൽകാറുണ്ട്. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് കാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെയും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ പടി.
ദഹനക്കേട്, ഗ്യാസ്ട്രബിൾ, നെഞ്ചെരിച്ചിൽ തുടങ്ങിയവ മലയാളികൾക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ്. മിക്കവാറും ആളുകൾ ഇതിനെ ഒരു ജീവിതശൈലീ രോഗമായോ ഭക്ഷണത്തിലെ പാളിച്ചയായോ കണ്ട് സ്വയം ചികിത്സിക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ആഴ്ചകളോളമോ മാസങ്ങളോളമോ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായി കാണാൻ പാടില്ല. ആമാശയത്തിലോ അന്നനാളത്തിലോ ഉണ്ടാകുന്ന അർബുദത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കാം ഇത്. സാധാരണ അന്റാസിഡ് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടും ശമനമില്ലാത്ത നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചയുടനെ വയറു കമ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ, തുടർച്ചയായുള്ള പുളിച്ചുതികട്ടൽ എന്നിവ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
കുടലിലെയും ആമാശയത്തിലെയും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും ആദ്യം പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ദഹനപ്രക്രിയയിലാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. പതിവില്ലാത്ത വിധം ഗ്യാസ് ട്രബിൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
വ്യായാമം ചെയ്യുകയോ പ്രത്യേക ഭക്ഷണനിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാതെ തന്നെ ശരീരഭാരം അസാധാരണമായി കുറയുന്നത് ഉദരാശയ കാൻസറുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരത്തിന്റെ അഞ്ചു ശതമാനത്തിലധികം ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ എന്ററോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
കാൻസർ കോശങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ ഊർജ്ജം അമിതമായി വലിച്ചെടുക്കുന്നതും ദഹനപ്രക്രിയ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാത്തതുമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ, ആമാശയ കാൻസർ തുടങ്ങിയവയുടെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ മുൻകൂർ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ഭാരം കുറയുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഈ മുന്നറിയിപ്പിനെ പലരും അവഗണിക്കാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ അകാരണമായ ഭാരക്കുറവ് എപ്പോഴും ഗൗരവമായി കാണേണ്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ്.
വൻകുടൽ, മലാശയം എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന കാൻസറുകളുടെ (കോളോറെക്റ്റൽ കാൻസർ) ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം വിസർജന ശീലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങളാണ്. വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ സാധാരണയായുള്ള ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്ഥിരമായി മലബന്ധം അനുഭവപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തുടർച്ചയായി വയറിളക്കം ഉണ്ടാവുക, മലവിസർജനം പൂർണ്ണമായില്ല എന്ന തോന്നൽ നിരന്തരം ഉണ്ടാവുക എന്നിവയെല്ലാം വൻകുടലിലെ മുഴകളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം.
കുടലിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് മുഴകൾ വളരുമ്പോൾ വിസർജ്ജ്യ വസ്തുക്കൾ കടന്നുപോകാൻ തടസ്സം നേരിടുന്നു. ഇതുകാരണം മലം വളരെ നേർത്തതായി പോകുന്ന അവസ്ഥയും ചിലരിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ തുടരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കൊളോണോസ്കോപ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതാണ്.
ശരീരം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപായസൂചനകളിൽ ഒന്നാണ് മലത്തിൽ രക്തം കാണപ്പെടുന്നത്. പൈൽസ് അഥവാ അർശസ്സ് മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിച്ച് പലരും ചികിത്സ വൈകിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വൻകുടലിലെയും മലാശയത്തിലെയും കാൻസറിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ലക്ഷണമാണിത്. ആമാശയത്തിലോ ചെറുകുടലിലോ ആണ് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ മലം കറുത്ത നിറത്തിലാകും പുറത്തുപോകുന്നത്.
ഇതിനെ മെലീന എന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ദഹിച്ച രക്തം പുറത്തുപോകുമ്പോഴാണ് കറുത്ത നിറം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മലത്തിൽ ചുവന്ന നിറത്തിലോ കറുത്ത നിറത്തിലോ രക്തം കണ്ടാൽ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വിദഗ്ധ പരിശോധന നടത്തണം. പ്രത്യേകിച്ച് അമ്പതു വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരിൽ ഈ ലക്ഷണം കണ്ടാൽ അത് കാൻസറല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് തൊണ്ടയിലോ നെഞ്ചിലോ തടയുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുക, വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുക എന്നിവ അന്നനാളത്തിലെ കാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം. ഡിസ്ഫാഗിയ എന്നാണ് ഈ അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ഖരരൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനാകും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക.
ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുന്നതുപോലെ തോന്നുകയും വെള്ളം കുടിച്ച് അത് ഇറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നീട് രോഗം മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകങ്ങൾ ഇറക്കാനും പ്രയാസം നേരിടും. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ അസാധാരണമായ വിശപ്പില്ലായ്മയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വളരെ കുറച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വയറു നിറഞ്ഞതായി അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ആമാശയ കാൻസറിന്റെ സൂചനയായി കാണാവുന്നതാണ്. ട്യൂമർ കാരണം ആമാശയത്തിന്റെ വികാസശേഷി കുറയുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് വയറു നിറഞ്ഞതായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
കണ്ണുകളിലും ചർമ്മത്തിലും മഞ്ഞനിറം പടരുക, മൂത്രത്തിന് കടുത്ത മഞ്ഞനിറം ഉണ്ടാകുക തുടങ്ങിയവ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. പലപ്പോഴും മലിനജലത്തിലൂടെയോ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയോ പകരുന്ന വൈറസ് ബാധയായാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ പാൻക്രിയാസിലോ പിത്തനാളിയിലോ കരളിലോ ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുൻകൂർ ലക്ഷണം കൂടിയാണിത്.
പിത്തനാളിയിൽ കാൻസർ മുഴകൾ വളർന്ന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ പിത്തരസം രക്തത്തിൽ കലരുകയും അത് മഞ്ഞപ്പിത്തമായി പുറത്തുകാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകളോ വേദനയോ ഇല്ലാതെയുണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം (painless jaundice) പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രായമായവരിൽ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ സാധാരണ മഞ്ഞപ്പിത്തമാണെന്ന് കരുതി പച്ചമരുന്ന് ചികിത്സയ്ക്ക് പോകാതെ കൃത്യമായ സ്കാനിംഗിന് വിധേയമാകേണ്ടത് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
വയറുവേദന പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് സ്ഥിരമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദന, അല്ലെങ്കിൽ നടുവിലേക്ക് പടരുന്ന തരത്തിലുള്ള വയറുവേദന എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാൻക്രിയാസിലെ കാൻസറുകൾ പലപ്പോഴും തുടർച്ചയായ നടുവേദനയായോ വയറുവേദനയായോ ആണ് പ്രകടമാകാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അകാരണമായ ക്ഷീണവും തളർച്ചയും മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ്. ഉദരാശയ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന സൂക്ഷ്മമായ രക്തസ്രാവം കാരണം ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കുറയുകയും അത് വിളർച്ചയിലേക്ക് (അനീമിയ) നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിളർച്ചയാണ് അമിതമായ ക്ഷീണമായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ പോലും എപ്പോഴും കിടക്കാൻ തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിൽ രക്തപരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.
മുകളിൽ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ തനിക്ക് കാൻസറാണെന്ന് ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അൾസർ, കുടലിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങിയ മറ്റ് പല സാധാരണ രോഗങ്ങൾക്കും ഇതേ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചയിലധികം നീണ്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ വൈദ്യപരിശോധന അനിവാര്യമാണ്. എൻഡോസ്കോപ്പി, കൊളോണോസ്കോപ്പി, അത്യാധുനിക അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിംഗ് തുടങ്ങിയ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഉദരാശയ കാൻസറുകൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ ഇന്ന് സാധിക്കും. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ രോഗസാധ്യത കണ്ടെത്താനുള്ള സ്ക്രീനിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്.
തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയാൽ താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയോ ആധുനിക റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയോ കാൻസർ ബാധിച്ച ഭാഗം വളരെ കൃത്യമായി നീക്കം ചെയ്യാനും പൂർണ്ണമായ രോഗശാന്തി നേടാനും ഇന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയും. വലിയ മുറിവുകളില്ലാതെ, വളരെ വേഗം തന്നെ രോഗിക്ക് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ ഇത്തരം ആധുനിക ശസ്ത്രക്രിയാ രീതികൾ സഹായിക്കുന്നു. സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ശരീരം നൽകുന്ന ചെറിയ സൂചനകളെപ്പോലും അവഗണിക്കാതെ, കൃത്യസമയത്ത് വിദഗ്ധോപദേശം തേടുക. നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കൂടുതലായി കഴിക്കുക, അമിതമായ മാംസാഹാരം കുറയ്ക്കുക, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമവും ചിട്ടയായ ജീവിതശൈലിയും പിന്തുടരുക എന്നിവയിലൂടെ ഒരു പരിധി വരെ ഉദരാശയ കാൻസറുകളെ നമുക്ക് അകറ്റി നിർത്താനാകും. മുൻകരുതലുകളും കൃത്യസമയത്തുള്ള രോഗനിർണ്ണയവുമാണ് കാൻസറിനെതിരെയുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം.