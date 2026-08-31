സ്ത്രീകൾ അവഗണിക്കുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ

ഹൃദയാഘാതത്തിനു മുൻപായി ശരീരം പല തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കും. എന്നാൽ പ്രായമായതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങളെയെല്ലാം അവഗണിക്കുകയാണ് പതിവ്. ചിലർ ജോലിഭാരം, മെനോപോസ്, മാനസികസമ്മർദം, ജീവിത ശൈലി എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ കൃത്യ സമയത്ത് ചികിത്സ തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ലക്ഷണങ്ങൾ
ശ്വാസതടസം
നെഞ്ചിൽ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത
താടി, കഴുത്ത്, തോൾ, കൈകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വേദന
ക്ഷീണം
പെട്ടെന്നുള്ള വിയർപ്പ്
ദഹനക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഛർദ്ദിക്കാനുള്ള തോന്നൽ
ഉറക്കമില്ലായ്മ
എഴുപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കുയാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിക്കുന്നവരിൽ മൂന്നിലൊരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളാണെന്നാണ് നാഷണൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലർ രജിസ്ട്രിയുടെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഹൃദയാഘാതത്തിനു കാരണം
മാനസികസമ്മർദം
പൊണ്ണത്തടി
പ്രമേഹം
വ്യായാമയില്ലായ്മ
ഉപ്പ് അധികമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്