Health

സ്ത്രീകൾ അവഗണിക്കുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ

ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ കൃ‌ത്യ സമയത്ത് ചികിത്സ തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
Heart attack symptoms often ignored by women

സ്ത്രീകൾ അവഗണിക്കുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ

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ഹൃദയാഘാതത്തിനു മുൻപായി ശരീരം പല തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കും. എന്നാൽ പ്രായമായതിന്‍റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങളെയെല്ലാം അവഗണിക്കുകയാണ് പതിവ്. ചിലർ ജോലിഭാരം, മെനോപോസ്, മാനസികസമ്മർദം, ജീവിത ശൈലി എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ കൃ‌ത്യ സമയത്ത് ചികിത്സ തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ലക്ഷണങ്ങൾ

  • ശ്വാസതടസം

  • നെഞ്ചിൽ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത

  • താടി, കഴുത്ത്, തോൾ, കൈകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വേദന

  • ക്ഷീണം

  • പെട്ടെന്നുള്ള വിയർപ്പ്

  • ദഹനക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഛർദ്ദിക്കാനുള്ള തോന്നൽ

  • ഉറക്കമില്ലായ്മ

എഴുപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കുയാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിക്കുന്നവരിൽ മൂന്നിലൊരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളാണെന്നാണ് നാഷണൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലർ രജിസ്ട്രിയുടെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഹൃദയാഘാതത്തിനു കാരണം

  • മാനസികസമ്മർദം

  • പൊണ്ണത്തടി

  • പ്രമേഹം

  • വ്യായാമയില്ലായ്മ

  • ഉപ്പ് അധികമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്

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Metro Vaartha
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